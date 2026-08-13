IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One und Standard Lithium arbeiten zusammen an der Qualifizierung von Lithiumcarbonat für LFP-Kathoden

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One und Standard Lithium arbeiten zusammen an der Qualifizierung von Lithiumcarbonat für LFP-Kathoden

Highlights

- Beschaffung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität aus dem South West Arkansas-Projekt von Standard Lithium zur Herstellung von One-Pot-LFP-Kathodenaktivmaterial

- Das LFP-Kathodenaktivmaterial wurde anschließend zur Herstellung eigener Batterietestzellen verwendet

- Erste elektrochemische Testergebnisse zeigten, dass das Material bei der ersten Entladung eine Leistung von rund 155 mAh/g bei der beabsichtigten Partikelmorphologie lieferte

- Diese Runde der Rohstofftests ermöglicht es Nano One, die Beschaffungsmöglichkeiten für seine potenziellen Lizenznehmer und Kunden weiter auszubauen

Vancouver (Kanada), den 13. August 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, hat LFP-Kathodenaktivmaterial (CAM) sowie eigene Batterietestzellen hergestellt. Dabei kam Lithiumcarbonat in Batteriequalität zum Einsatz, das von Standard Lithium Ltd. (TSXV: SLI) (NYSE American: SLI) aus der Pilotanlage ihres South-West-Arkansas-Projekts (SWA-Projekt) geliefert wurde.

Testergebnisse

Nano One verarbeitete das gelieferte Lithiumcarbonat im Rahmen seines patentierten One-Pot-Verfahrens zur Herstellung von LFP-CAM und führte anschließend Tests an Batterie-Knopfzellen durch, die im eigenen Innovationszentrum in Burnaby, British Columbia, montiert wurden. Das Testmaterial erfüllte die angestrebten chemischen sowie physikalischen Parameter und wies zudem die beabsichtigte Partikelmorphologie auf - wichtig ist, dass erste elektrochemische Testergebnisse zeigten, dass das Material bei der ersten Entladung eine Leistung von etwa 155 mAh/g lieferte.

Lizenzierungsbemühungen durch kontinuierlichen Ausbau der Rohstoffbasis unterstützt

Nano One qualifiziert Rohstoffe in Batteriequalität anhand eines stufenweisen Testprotokolls in zunehmendem Maßstab, von der A-Probe (Labormaßstab) über die C-Probe (Pilotmaßstab) bis hin zu D-Proben in einer kommerziellen Produktionsanlage. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Vorqualifizierung von Rohstoffen als Teil seiner Bemühungen, die Lieferketten für potenzielle Lizenznehmer sicherer zu gestalten - dies kann in einigen Fällen je nach Kundenanforderungen eine Beschleunigung der Qualifizierungsprogramme für A- bis C-Proben um bis zu ein Jahr ermöglichen.

Dieses jüngste Arbeitsprogramm baut eine Zusammenarbeit aus, die im Juli 2025 begann, als Nano One als Teil der ersten Kohorte am Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA) teilnahm, der von Standard Lithium zusammen mit anderen in Arkansas ansässigen Produzenten, akademischen Einrichtungen und staatlichen Partnern unterstützt wurde.

Wir setzen die Qualifizierungsarbeiten mit Rohstoffproduzenten in verschiedenen Ländern fort und freuen uns nun, dass wir Lithium-Rohstoffe von Standard Lithium erfolgreich getestet haben. Da unsere Rohstoffbasis weiter wächst, sind wir davon überzeugt, dass dies unseren potenziellen Lizenznehmern und Kunden größere Beschaffungsmöglichkeiten bietet. Unsere Kunden und Lizenznehmer wünschen sich eine Kathodenproduktion, die sie in ihrem eigenen Land mit leicht beschaffbaren Rohstoffen aufbauen können, und jeder Rohstoff, den wir vorab qualifizieren, verkürzt den potenziellen Weg zur Produktion, sagte Alex Holmes, CEO von Nano One.

Nano One wird die Gesamtproduktionskapazität an seinem Standort in Candiac auf etwa 800 Tonnen pro Jahr ausbauen; Stand Juli 2026 sind die detaillierten Planungsarbeiten für das Erweiterungsprojekt zu 85 Prozent abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der erweiterten Demonstrationsanlage ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Über Standard Lithium Ltd.

Standard Lithium ist ein führendes, kurz vor der kommerziellen Reife stehendes Lithium-Entwicklungsunternehmen, das sich auf die nachhaltige Erschließung eines Portfolios großer, hochgradiger Lithium-Sole-Liegenschaften in den USA konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Projekte, die sich durch hochgradige Ressourcen, eine solide Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und einen optimierten Genehmigungsprozess auszeichnen.

Standard Lithium strebt eine nachhaltige Lithiumproduktion im kommerziellen Maßstab an, die durch den Einsatz eines skalierbaren und vollständig integrierten Verfahrens zur direkten Lithiumgewinnung und -reinigung erreicht werden soll. Die Vorzeigeprojekte des Unternehmens befinden sich in der Smackover-Formation, einem attraktiven Lithium-Sole-Gebiet, das sich vor allem auf Arkansas und Texas konzentriert.

In Partnerschaft mit dem weltweit führenden Energiekonzern Equinor treibt Standard Lithium das SWA-Projekt voran, ein Greenfield-Projekt im Süden von Arkansas, und entwickelt aktiv eine vielversprechende Lithium-Sole-Ressourcenposition in Osttexas weiter, darunter das Projekt Franklin, das den höchsten bekannten Lithium-Sole-Gehalt in Nordamerika aufweist.

Standard Lithium wird sowohl an der TSX Venture Exchange (TSXV) als auch an der NYSE American unter dem Symbol SLI gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.standardlithium.com.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zum Zeitplan, zu den Kosten, zum Umfang und zum Abschluss der Erweiterung der Anlage in Candiac sowie zur Inbetriebnahme der erweiterten Demonstrationsanlage, die für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist; zum Stand der detaillierten Planungsarbeiten, die Mitte Juli 2026 zu etwa 85 % abgeschlossen waren; die Erwartung, dass die Vorqualifizierung von Ausgangsmaterialien die Risiken in den Lieferketten für potenzielle Lizenznehmer verringert und die Qualifizierungsprogramme für die Proben A bis C um bis zu ein Jahr beschleunigt; die beabsichtigten Vorteile, den Wert und die Leistung des One-Pot-Verfahrens und des gemeinsam mit Worley Chemetics entwickelten CAM-Pakets zur Unterstützung der Lizenznehmer und Kunden des Unternehmens; die erwartete einfache Einführung der Lizenzpakete des Unternehmens als Ergebnis der laufenden Arbeiten zur Rohstoffqualifizierung mit Rohstoffproduzenten in verschiedenen Rechtsräumen; die erwarteten Vorteile, den Umfang und die Fortsetzung der Beziehung des Unternehmens zu Standard Lithium und dem Arkansas Lithium Technology Accelerator; die Design One Build Many-Strategie des Unternehmens und seine Kooperationen mit Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley; sowie die Umsetzung der Pläne des Unternehmens - die von Kapitalunterstützung und Fördermitteln abhängig sind. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, angestrebt, potenziell oder Abwandlungen solcher Begriffe oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

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Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich davon abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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