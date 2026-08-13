IRW-News: Nodestream Ltd.: Nodestream stärkt seine Umsetzungskapazitäten in den USA

IRW-PRESS: Nodestream Ltd.: Nodestream stärkt seine Umsetzungskapazitäten in den USA

Highlights

· Nodestream hat den Ausbau seiner internationalen Umsetzungskapazitäten im Rahmen von Plan Consilience - seiner auf den Verteidigungssektor ausgerichteten globalen Markteintrittsstrategie - mit der Beauftragung des in den USA ansässigen strategischen Beratungsunternehmens Waypoint Strategic Partners LLC fortgesetzt.

· Die Beauftragung stellt Führungskompetenz auf Managementebene und operative Unterstützung für den Markteintritt des Unternehmens in den USA bereit. Geleitet wird sie von Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo - dem früheren Head of HEO USA LLC, der US-Tochtergesellschaft des australischen Raumfahrttechnologieunternehmens HEO Robotics.

· Der Aufgabenbereich von Waypoint umfasst die Marktpositionierung und Eignung für operative Anforderungen in den USA, die Unternehmens- und Compliance-Struktur in den USA, Partnerschaften innerhalb der industriellen Basis sowie die Bereitschaft für US-Programme (einschließlich SAM.gov-/UEI-Registrierung und der Ausrichtung an den geltenden Sicherheits- und Exportkontrollrahmen) - mit Fokus auf die im US Market Entry Assessment des Unternehmens identifizierten Bereiche bewerteter und finanzierter US-Nachfrage.

· Die Beauftragung ergänzt die am 17. Juni 2026 bekannt gegebenen internationalen Umsetzungskapazitäten und setzt den Übergang des Unternehmens von der Bewertung der Chancen in den USA hin zu deren Umsetzung fort, nachdem das US Market Entry Assessment abgeschlossen wurde (ASX-Mitteilung vom 14. April 2026).

Nodestream Ltd (ASX: NS1) (Nodestream oder das Unternehmen) freut sich, ein weiteres Update zur Umsetzung von Plan Consilience, seiner auf den Verteidigungssektor ausgerichteten globalen Markteintrittsstrategie, in seinem prioritären US-Markt zu geben.

USA - weiterer Übergang von der Bewertung zur Umsetzung

Nach dem unabhängigen United States Market Entry Assessment des Unternehmens (ASX-Mitteilung vom 14. April 2026) und dem anschließenden Ausbau seiner internationalen Umsetzungskapazitäten (ASX-Mitteilung vom 17. Juni 2026) hat das Unternehmen das in den USA ansässige strategische Beratungsunternehmen Waypoint Strategic Partners LLC (Waypoint) beauftragt, Führungskompetenz auf Managementebene und operative Unterstützung für seinen Markteintritt in den USA bereitzustellen.

Die Beauftragung von Waypoint erfolgt zusätzlich zu der am 17. Juni 2026 bekannt gegebenen laufenden Beratung im Bereich der nationalen Sicherheit der USA und ergänzt diese. Dieses Beratungsunternehmen stellt weiterhin strategische Beratung und Unterstützung bei der Einbindung relevanter Stakeholder bereit, mit Fokus auf die im Market Entry Assessment identifizierte finanzierte US-Nachfrage. Waypoint ergänzt dies um Führungskompetenz auf Managementebene und praktische operative Unterstützung, um den Markteintritt des Unternehmens in den USA umzusetzen - einschließlich der Unternehmens- und Compliance-Struktur in den USA, der Bereitschaft für US-Programme und Partnerschaften innerhalb der industriellen Basis.

Die Beauftragung wird von Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo geleitet. Zuvor war Herr Notargiacomo Head of HEO USA LLC, der US-Tochtergesellschaft des australischen Raumfahrttechnologieunternehmens HEO Robotics, wo er die Marktpräsenz des Unternehmens in den USA erfolgreich aufbaute und erweiterte.

In Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung wird Waypoint die Technologie des Unternehmens im Hinblick auf die operativen Anforderungen der US-Regierung bewerten und positionieren, bei der Festlegung einer effizienten Unternehmens-, Regulierungs- und Compliance-Struktur in den USA unterstützen, Möglichkeiten für Partnerschaften mit Hauptauftragnehmern der US-amerikanischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie identifizieren und deren Entwicklung unterstützen sowie zentrale Schritte zur Bereitschaft für US-Programme begleiten, einschließlich der SAM.gov-/UEI-Registrierung und der Ausrichtung an den geltenden Sicherheits- und Exportkontrollrahmen. Diese Arbeiten konzentrieren sich auf die im Market Entry Assessment des Unternehmens identifizierten Bereiche bewerteter und finanzierter US-Nachfrage.

Die Beauftragung setzt den maßvollen und kapitaleffizienten Ansatz des Unternehmens beim Aufbau einer Präsenz in den USA fort. Sie folgt auf eine Reihe jüngster Treffen und Gespräche, die der Chief Executive Officer und der Executive Chair des Unternehmens in den USA geführt haben. Dazu zählten Gespräche mit Vertretern der US-Regierung, die für die materielle Einsatzbereitschaft der Verteidigung und die Beschaffung im kommerziellen Raumfahrtbereich verantwortlich sind, sowie mit potenziellen Hauptauftragnehmern der US-Verteidigungsindustrie. Diese Treffen waren einführender und sondierender Natur. Aus ihnen gingen keine Vereinbarungen, Verpflichtungen, Aufträge oder Finanzierungsvereinbarungen hervor, und es besteht keine Gewissheit, dass sie zu Verträgen oder Umsätzen führen werden. Die Beauftragung hat beratenden Charakter - Waypoint ist nicht befugt, im Namen des Unternehmens Verpflichtungen einzugehen. Sämtliche endgültigen unternehmerischen, rechtlichen und vertraglichen Entscheidungen verbleiben beim Unternehmen.

Diese Beauftragung unterstützt das Unternehmen bei der Verfolgung der unter Plan Consilience beschriebenen Chancen und stellt weder einen Kundenvertrag noch zugesicherte Umsätze dar.

Kommentar des Managements

Nodestream Chief Executive Officer Veronica Bainton sagte:

Seit dem Abschluss unseres US Market Entry Assessment liegt unser Fokus auf der Umsetzung. Mit der Beauftragung von Waypoint holen wir erfahrene Führungskräfte vor Ort an die Seite unseres Teams, die uns dabei unterstützen, die identifizierte und finanzierte US-Nachfrage in einen disziplinierten, von Partnerschaften getragenen Fortschritt zu überführen - und dabei auf den produktiven Gesprächen aufzubauen, die wir während unseres jüngsten Besuchs in den USA geführt haben.

Waypoint-Strategic-Partners-Gründer Nate Notargiacomo sagte:

Die Technologie von Nodestream adressiert konkrete operative Anforderungen in den USA. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, das Unternehmen für bestehende und zukünftige Gespräche und Kooperationen mit US-Programmen und Partnern zu positionieren und vorzubereiten.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Board von Nodestream Ltd zur Veröffentlichung freigegeben.

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E-Mail: investor@nodestream.tech

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Herr George Lazarou

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Über Nodestream

Nodestream ist die netzwerkoptimierte Plattform des Unternehmens für Fernoperationen. Sie ermöglicht die sichere, robuste Echtzeitübertragung von Video-, Sprach-, Telemetrie- und sonstigen Daten für das Lagebewusstsein und die Fernsteuerung in missionskritischen Umgebungen. Dabei arbeitet sie effizient mit minimaler Bandbreite (ab 8 kbit/s) und über jedes verfügbare Netzwerk - einschließlich überlasteter, umkämpfter oder beeinträchtigter Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Nodestream ist in mehreren Konfigurationen und Bauformen erhältlich, die von kompakten eingebetteten Modulen bis hin zu Softwareanwendungen für Linux und Windows reichen. In ihrer fortschrittlichsten Ausführung ist die Plattform für Einsatzbereiche der Verteidigung und staatlichen Sicherheit konfiguriert, in denen Leistungsfähigkeit, Überlebensfähigkeit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nodestream.tech

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Strategie, den Plänen und den Aussichten des Unternehmens. Diese basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten - darunter Zeitpunkt und Ergebnisse von Beschaffungsprozessen im Verteidigungsbereich, die Umwandlung von Chancen in Verträge und Umsätze sowie die Marktbedingungen -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen. Informationen über Waypoint Strategic Partners und den beruflichen Hintergrund von Herrn Notargiacomo wurden von Waypoint bereitgestellt oder stammen von Waypoint und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung hier aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03120663-6A1338403&v=undefined

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