IRW-News: Silver North Resources Ltd.: Silver North setzt Bohrungen bei Haldane fort und beginnt mit der Exploration bei Veronica, Yukon

IRW-PRESS: Silver North Resources Ltd.: Silver North setzt Bohrungen bei Haldane fort und beginnt mit der Exploration bei Veronica, Yukon

- Zwei Bohrgeräte sind bei Haldane im Einsatz, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Main Zone und der Überprüfung neuer Silberziele liegt

- Umfassendes Programm mit geochemischen Bodenprobenahmen, Kartierungen und Prospektionsarbeiten bei Veronica

Vancouver, BC, 13. August 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, FWB: I90, Silver North oder das Unternehmen) berichtet, dass die Bohrarbeiten auf seinem Vorzeige-Silberkonzessionsgebiet Haldane im historischen Silberrevier Keno Hill im Zentrum des Yukon-Territoriums, Kanada, fortgesetzt werden, wo bis dato 10 Bohrlöcher niedergebracht wurden. Silver North berichtet zudem über den Start seines Feldprogramms 2026 im Konzessionsgebiet Veronica, das sich im Distrikt Silvertip im Südosten des Yukon befindet. Das Programm knüpft an den Erfolg des Programms im Jahr 2025 an, bei dem Silbermineralisierungen in Lesesteinen und in Ausbissen in einer Stratigrafie identifiziert wurden, die aussichtsreich für eine Mineralisierung des CRD-Typs (Carbonate Replacement Deposit, Karbonatverdrängungslagerstätte) zu sein scheint. Ähnliche Gegebenheiten sind auf dem Projekt Silvertip Mine von Coeur Mining zu beobachten, das sich 11 km südwestlich von Veronica befindet. Das Programm wird voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen.

Update zum Projekt Haldane

Die Bohrarbeiten auf dem Projekt Haldane im Yukon werden fortgesetzt. Zwei Bohrgeräte überprüfen das Zielgebiet Main Fault und erweitern dabei die bekannten Ausdehnungen der Mineralisierung, die bei Bohrungen in den Jahren 2024 und 2025 identifiziert wurden. Seit Ende Juni wurden 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.550 Metern niedergebracht, die allesamt die Struktur Main Fault überprüften. Ein Bohrgerät wurde nun zum Zielgebiet Bighorn verlegt, um die im Jahr 2019 durchteufte stark anomale Silbermineralisierung weiter zu untersuchen, darunter 125,7 g/t Silber über 2,35 m im einzigen Bohrloch in diesem Zielgebiet (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2019). Das zweite Bohrgerät verbleibt im Zielgebiet Main Fault.

Die Bohrungen im Zielgebiet Main Fault erweitern die Ausdehnung von 100 Metern in Streichrichtung und 150 Metern in Fallrichtung, die bis dato insbesondere durch Ergebnisse wie 818 g/t Silber, 1,39 g/t Gold, 2,54 % Blei und 0,98 % Zink über 13,15 m in Bohrloch HLD25-31 (siehe Pressemitteilungen vom 17. November 2025 und 12. Januar 2026) identifiziert wurde. Bohrkerne aus den mineralisierten Abschnitten der ersten fünf Bohrlöcher wurden beprobt und an ALS Laboratories versandt. Das Management rechnet damit, ab September die Analyseergebnisse aus dem Labor zu erhalten. Das Programm für 2026 wird voraussichtlich bis in den Oktober hinein fortgesetzt. Haldane liegt im historischen Silberrevier Keno Hill im Zentrum des Yukon-Territoriums, direkt neben dem Konzessionsgebiet Keno Hill von Hecla Mining.

Feldprogramm bei Veronica

Das Hauptziel des Programms 2026 bei Veronica ist die Erweiterung einer nach allen Seiten offenen geochemischen Multi-Element-Bodenanomalie, die derzeit eine Fläche von 1,2 km mal 1 km umfasst. Zudem werden Prospektions- und Kartierungsarbeiten innerhalb der Anomalie durchgeführt, um die Vorkommen Lodge und Cooper besser zu verstehen und zu erweitern. Dort wiesen mineralisierte Lesesteine einen Gehalt von 2.860 g/t Silber und eine zutage tretende, in nordöstlicher Richtung verlaufende Verwerfung einen Gehalt von 33,2 g/t Silber auf (siehe Pressemitteilung vom 11. Dezember 2025).

Das Programm 2025 bei Veronica war in vielerlei Hinsicht äußerst erfolgreich, kommentierte Jason Weber, President und CEO. Wir haben die Grundfläche der geochemischen Bodenanomalie Betty erweitert und eine potenzielle mineralisierte Quelle in Lesesteinen und dem Grundgebirge identifiziert. Zugleich deuteten die Kartierungen darauf hin, dass das Gebiet eine Stratigrafie aufweist, die das Vorkommen einer Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs begünstigt. Das Ziel des Programms 2026 ist es, auf dem Erfolg des letzten Jahres aufzubauen und neue Zielgebiete genauer zu untersuchen, die sich aus unseren zu Beginn dieser Saison durchgeführten luftgestützten LiDAR-, Magnetik- und VTEM-Untersuchungen ergeben haben.

Zu den weiteren Arbeiten gehört die Untersuchung mehrerer Zielgebiete, die durch geophysikalische Anomalien auf Grundlage luftgestützter magnetischer und VTEM-Messungen definiert wurden. In der südlichen Hälfte des Projekts, wo anomale geochemische Ergebnisse im Boden mit zusätzlichen magnetischen Anomalien und VTEM-Leitfähigkeitsanomalien zusammenfallen, werden Probenahmen auf einem ersten Bodenraster sowie auf geochemischen Bodenkonturlinien durchgeführt. Das Programm wird voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen, wobei etwa 850 Bodenproben entnommen werden sollen.

Über Silver North Resources Ltd.

Die vorrangigen Assets von Silver North sind das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Haldane (neben der Mine Keno Hill von Hecla Mining Inc.) sowie die Silberprojekte Tim und Veronica im Distrikt Silvertip im Süden des Yukon bzw. im Norden von British Columbia. Auf dem Vorzeigeprojekt Haldane hat das Unternehmen mit nur 24 Bohrlöchern drei Silbergänge des Keno-Typs entdeckt. Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten liegt auf der jüngsten Entdeckung in der Main Zone, wo Bohrungen über mächtige Abschnitte hinweg eine hochgradige Silbermineralisierung durchteuft haben.

Silver North verfügt über alle erforderlichen Finanzmittel für seine Bohrkampagnen 2026 und 2027 und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol SNAG, am OTCQB-Markt in den USA unter dem Symbol TARSF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol I90 notiert.

Herr Jason Weber, P.Geo., President und CEO von Silver North Resources Ltd., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Weber hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überwacht.

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Jason Weber, President und CEO

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