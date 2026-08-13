KORREKTUR: Drohnensichtung beeinträchtigt Flugbetrieb

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

(Aus dem 1. Absatz wurde die Angabe gestrichen, dass gegen den mutmaßlichen Piloten der Drohne ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Die Bundespolizei hatte mitgeteilt, die Kölner Polizei habe ein solches Ermittlungsverfahren eingeleitet, doch die Kölner Polizei bestreitet das.)

KÖLN (dpa-AFX) - Drohnensichtungen haben am Mittwoch den Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn kurzzeitig beeinträchtigt. Es seien bis zu fünf Drohnen gesichtet worden, wobei unklar sei, ob es sich um mehrere Drohnen oder immer um dieselbe gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Eine Flughafensprecherin sagte, der Flugbetrieb sei für eine halbe Stunde beeinträchtigt gewesen. Zwei Maschinen seien umgeleitet worden. "Gestartet werden konnte die ganze Zeit", sagte die Sprecherin./cd/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Nach Angaben des Außenministeriums
Iran plant Gebühren für Straße von Hormus10. Aug. · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Fahrdienstleister
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.10. Aug. · dpa-AFX
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
VW-Aktie bietet erneut eine Tradingchancegestern, 13:30 Uhr · onvista
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fondsgestern, 07:02 Uhr · onvista
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold noch11. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen