KORREKTUR/Sprengstoffverdacht legt Zugverkehr in Franken lahm

dpa-AFX · Uhr
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(Berichtigung: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass der Zugverkehr zwischen Ingolstadt und Nürnberg komplett zum Erliegen gekommen ist. Betroffen ist der Bereich Treuchtlingen, nicht die Schnellfahrstrecke zwischen den beiden Großstädten.)

TREUCHTLINGEN (dpa-AFX) - Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchen einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand im mittelfränkischen Treuchtlingen. Die Polizei bittet Menschen auf der Plattform X, den Bereich um den Bahnhof zu meiden und weiträumig zu umfahren. Der Zugverkehr im Bereich Treuchtlingen ist komplett zum Erliegen gekommen./sax/DP/stk

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