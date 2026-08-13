Bangalore/Peking, ⁠13. Aug (Reuters) - Der steigende Bedarf an KI-Servern für Rechenzentren beschert Lenovo einen überraschend deutlichen Wachstumsschub. Der Umsatz habe im zweiten Quartal um 43 ‌Prozent auf 26,94 Milliarden Dollar zugelegt, teilte der weltgrößte Computerhersteller am Donnerstag mit. Dies sei ⁠der ⁠höchste Wert seit fünf Jahren. Der bereinigte Reingewinn verdoppelte sich auf rund eine Milliarde Dollar.

Die Lenovo-Aktie baute als Reaktion auf diese Zahlen ihre Gewinne aus und stieg um ‌bis zu 22,1 Prozent auf ‌ein Rekordhoch von 35,46 Hongkong-Dollar. Damit steuerte sie auf den größten Tagesgewinn seit der Finanzkrise ⁠von 2008 zu.

Trotz eines rückläufigen PC-Absatzes steigerte die ‌Verbraucherelektronik-Sparte, die rund zwei ⁠Drittel zum Konzernumsatz beiträgt, die Erlöse um 27 Prozent. Lenovo hatte ebenso wie die Konkurrenten Dell und HP die Preise ‌angehoben, um die ⁠rasant gestiegenen Kosten für ⁠Speicherchips abzufedern. Die Serversparte wuchs dank einer hohen Nachfrage von Cloud-Anbietern um 60 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um fast 160 Prozent auf 54 Milliarden Dollar.

(Bericht von Laurie Chen und Sneha Kumar; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)