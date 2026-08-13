Manöver in Taiwan - Luftschutzübung und begrenztes Internet im Ernstfall-Test

Taipeh, 13. ⁠Aug (Reuters) - Mit heulenden Sirenen, menschenleeren Straßen und einem gedrosselten Mobilfunknetz hat Taiwan in der Hauptstadt Taipeh den Ernstfall eines chinesischen Angriffs geprobt. Die Behörden verlangsamten im Zuge der jährlichen Zivilschutzübung am Donnerstag das ‌mobile Internet drastisch, um die Bedingungen bei einer potenziellen Invasion zu simulieren. Die Straßen der Millionenmetropole leerten sich während des 30-minütigen ⁠Alarms ⁠vollständig. Die Polizei leitete Passanten in Schutzräume, während Autos und Busse am Straßenrand anhielten. Festnetz- und WLAN-Verbindungen blieben von der Drosselung unberührt. Die Übung ist Teil der zu Ende gehenden zehntägigen "Han Kuang"-Manöver, mit denen sich das demokratisch regierte Taiwan gegen eine mögliche ‌Invasion Chinas wappnet.

Präsident Lai Ching-te besuchte am ‌Donnerstag eine zu einer Notunterkunft umfunktionierte Tiefgarage in der Nachbarstadt Neu-Taipeh sowie einen Supermarkt, um sich über die Verteilung von Lebensmitteln im ⁠Ernstfall zu informieren. Begleitet wurde er von Diplomaten aus den USA, ‌Israel und Kanada. Taiwan will insbesondere ⁠von den israelischen Erfahrungen im Zivilschutz lernen. "Wir sind diesen regionalen geopolitischen Veränderungen nicht allein ausgesetzt", erklärte Lai mit Blick auf die internationale Unterstützung. China betrachtet das demokratische Taiwan ‌als eigenes Territorium, was die ⁠Regierung in Taipeh zurückweist.

Am Mittwoch erprobten ⁠die Marine und die Küstenwache erstmals gemeinsam die Abwehr einer Seeblockade. Dabei eskortierten sie im Rahmen einer Simulation ein Handelsschiff an der Ostküste der Insel. Taiwan befürchtet, dass China im Konfliktfall versuchen könnte, das Land durch eine Blockade von der Außenwelt abzuschneiden. Peking hatte im Juni Patrouillen vor der Ostküste Taiwans aufgenommen, was in Taipeh und Washington Besorgnis auslöste.

(Bericht von ⁠Yi-Chin Lee und Angie Teo, Mitarbeit Ben BlanchardBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)