Maue Konsumstimmung belastet JD.com - Erstes Umsatzminus seit Jahren

13. Aug (Reuters) - ⁠Die Konsumflaute in China hat dem Online-Händler JD.com sein erstes Umsatzminus in einem Quartal seit mehr als zehn Jahren beschert. Die Erlöse sanken in den ‌drei Monaten bis Ende Juni um 2,9 Prozent auf 346,4 Milliarden Yuan (rund 45 Milliarden Euro), wie ⁠das ⁠Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 345 Milliarden Yuan gerechnet, wie aus Daten der LSEG hervorgeht. Den Nettogewinn konnte der Konzern dagegen steigern. Die in den USA gelisteten Aktien ‌gaben im vorbörslichen Handel um ‌etwa zwei Prozent nach.

Sorgen um Arbeitsplätze und die anhaltende Krise auf dem Immobilienmarkt belasten derzeit die Konsumstimmung ⁠in China. In Europa will JD.com mit der Übernahme ‌der Holding Ceconomy, der ⁠Muttergesellschaft der Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn, wachsen. Der Konzern würde durch den Zukauf Zugriff auf große Online-Shops, deren Daten und Technik sowie ‌über 1000 Filialen erhalten. ⁠Doch die Pläne sind nicht ⁠in trockenen Tüchern: Die EU-Kommission verdächtigt den chinesischen Tech-Riesen, die Milliarden-Übernahme mit Hilfe staatlicher Beihilfen zu stemmen. Die vorläufige Frist für eine Entscheidung der Brüsseler Behörde läuft bis zum 2. Oktober 2026.

(Bericht von Harshita Mary Varghese und Sophie Yu, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)