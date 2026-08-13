Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost wächst in allen Sparten - Mehr Geschäft als gedacht

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke hat im zweiten Quartal Marktanteile gewonnen und besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 440,2 Millionen Euro an, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte noch stärker um 19 Prozent auf 43,9 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 10,0 Prozent an. Mit Umsatz und Ergebnis schlug Jost die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten. Der Gewinn unterm Strich stieg auf mehr als das Doppelte und betrug 15,9 Millionen Euro. Den Jahresausblick bestätigte Unternehmenschef Joachim Dürr./men/mis