Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

13.08.2026 / 14:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.08.2026
     Kursziel:                  10,00 EUR (zuvor: 9,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q2-Zahlen 2026: Strategischer Fokus auf Profitabilität zeigt Wirkung -
EBITDA steigt um 45%

Cantourage hat heute Berichtskennzahlen für das zweite Quartal 2026
vorgelegt. Die Ergebnisse unterstreichen den erfolgreichen strategischen
Schwenk des Managements: Weg von reinem Volumengeschäft im
Niedrigpreissegment, hin zu einer nachhaltig höheren Ergebnis- und
Margenqualität.

[Tabelle]

Margin-First-Strategie zeigt Wirkung: Der Konzernumsatz lag im zweiten
Quartal bei 21,8 Mio. EUR und verzeichnete damit erwartungsgemäß einen
Rückgang um 21,9% yoy (Q2/25: 27,9 Mio. EUR). Dieser Erlösrückgang
resultiert aus dem deutschen Heimatmarkt (Umsatz: 10,1 Mio. EUR nach 23,3
Mio. EUR im Vorjahr), wo Cantourage margenschwaches Handelsgeschäft gezielt
bereinigt hat und konsequent auf das deutlich profitablere Premium-Segment
setzt (wie die neu eingeführte Eigenmarke GRAMZ. zeigt). Diese
Premium-Strategie zeigt sich in der deutlich verbesserten Bruttomarge, die
um spürbare 7,9 Prozentpunkte auf 36,4% kletterte. Folglich legte das EBITDA
trotz des Umsatzrückgangs deutlich um 45,0% yoy auf 2,9 Mio. EUR zu und
erreichte damit eine Marge von starken 13,1%.

Geografische Diversifikation gewinnt an Fahrt: Die internationale Skalierung
verläuft hochdynamisch und kompensiert den Volumenrückgang in Deutschland
zusehends. In Großbritannien stieg der Q2-Umsatz um 146% yoy auf 9,6 Mio.
EUR und reicht damit bereits fast an das Niveau des deutschen Marktes heran.
Auch Polen verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von +250% yoy auf 2,1
Mio. EUR. Damit stammen im abgelaufenen Quartal bereits mehr als 50% der
Konzernumsätze aus dem Ausland (Vorjahr: ca. 16%), was das Klumpenrisiko
bezüglich eventueller regulatorischer Veränderungen in einzelnen Märkten
deutlich reduziert.

Sehr starke Bilanzstruktur: Die Eigenkapitalquote stieg auf 71,3%. Zudem
verfügt Cantourage per Ende Juni 2026 über eine komfortable
Net-Cash-Position von 9,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR), was eine hohe
finanzielle Flexibilität für den weiteren Ausbau der europäischen
Specialty-Pharma-Plattform sichert. Hier geht das Unternehmen allerdings mit
Augenmaß vor und sieht laut Anmerkung im heutigen Conference Call die
idealen Voraussetzungen für den geplanten Markteintritt in Frankreich,
Spanien und Portugal aktuell noch nicht gegeben.

Fazit: Die Q2-Zahlen bestätigen, dass Cantourage die Transformation zu einem
hochprofitablen europäischen Marktführer mit hoher Ergebnisqualität
schneller als erwartet umsetzt. Entsprechend haben wir unsere
Umsatzerwartung gesenkt, die Ergebnisprognosen jedoch angehoben. Der
gezielte Fokus auf Margen sowie die starke internationale Wachstumsdynamik
in UK und Polen festigen das Fundament nachhaltig. Wir sehen die
Investmentstory voll intakt, bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung und heben
das Kursziel auf 10,00 EUR an.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f2f79514fabc129c43bd890b4ca3313f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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