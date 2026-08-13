^ Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG 13.08.2026 / 11:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: Bericht H1/2026, Basisstudien-Update seit: 13.08.2026 Kursziel: EUR 76,35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.8.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Starkes H1 und Rekord-Auftragsbestand Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den H1-Zahlen die vorläufig gemeldeten Eckdaten bestätigt. Die zentralen Kennzahlen Umsatz (EUR 342,9 Mio.;+44,8%), Auftragseingang (EUR 361,7 Mio.; +17%) und Auftragsbestand (EUR 835 Mio.; +9,3%) legten deutlich zu. Trotz des durch vorgezogene Projektabschlüsse (im Segment ATM) bedingten Umsatzsprungs blieb die Konzern-Book-to-Bill-Ratio über 1. Wir haben den detaillierten H1-Bericht zur Feinjustierung unserer Schätzungen im Hinblick auf einzelne Kostenpositionen genutzt. Mit einem 2026er KGV über 30 ist Frequentis zwar auf den ersten Blick optisch nicht günstig, dies übersieht jedoch die Dynamik bei den Ergebnissen und die Positionierung, die den adressierbaren Markt (aktuell EUR 3,8 Mrd.) deutlich wachsen lassen wird. Auf Basis des Peer-Vergleichs und der DCF-Bewertung ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 76,35. Wir bestätigen damit unser Rating "Halten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e239fcae16007231fa9e42da6c94d6c8

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https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=02e0ef14-96f8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2382534 13.08.2026 CET/CEST °