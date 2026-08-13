Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG):

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Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

13.08.2026 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

     Unternehmen:               Frequentis AG
     ISIN:                      ATFREQUENT09

     Anlass der Studie:         Bericht H1/2026, Basisstudien-Update
     seit:                      13.08.2026
     Kursziel:                  EUR 76,35
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     19.8.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Starkes H1 und Rekord-Auftragsbestand

Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den
H1-Zahlen die vorläufig gemeldeten Eckdaten bestätigt. Die zentralen
Kennzahlen Umsatz (EUR 342,9 Mio.;+44,8%), Auftragseingang (EUR 361,7 Mio.;
+17%) und Auftragsbestand (EUR 835 Mio.; +9,3%) legten deutlich zu. Trotz des
durch vorgezogene Projektabschlüsse (im Segment ATM) bedingten Umsatzsprungs
blieb die Konzern-Book-to-Bill-Ratio über 1. Wir haben den detaillierten
H1-Bericht zur Feinjustierung unserer Schätzungen im Hinblick auf einzelne
Kostenpositionen genutzt. Mit einem 2026er KGV über 30 ist Frequentis zwar
auf den ersten Blick optisch nicht günstig, dies übersieht jedoch die
Dynamik bei den Ergebnissen und die Positionierung, die den adressierbaren
Markt (aktuell EUR 3,8 Mrd.) deutlich wachsen lassen wird. Auf Basis des
Peer-Vergleichs und der DCF-Bewertung ermitteln wir einen Fairen Wert pro
Aktie von EUR 76,35. Wir bestätigen damit unser Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e239fcae16007231fa9e42da6c94d6c8

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

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