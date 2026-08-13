Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

13.08.2026 / 13:27 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        13.08.2026
     Target price:                EUR14,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,80.

Zusammenfassung:
Der Q2-Bericht zeigte operativ ein weiteres, für GCP typisches, stabiles
Quartal, doch bei der Kapitalallokation zeichnet sich nun Bewegung ab. Das
LFL-Mietwachstum (+3,3 %) verläuft weiterhin wie ein Uhrwerk, der Leerstand
scheint weitgehend abgebaut zu sein, und die Bewertungen bleiben positiv.
Noch wichtiger ist, dass GCP beginnt, Kapital aktiver in renditestärkere
Objekte umzuschichten, ohne dabei den finanziellen Spielraum wesentlich zu
beeinträchtigen. Der verbleibende kurzfristige Hemmfaktor hängt eher mit den
Finanzierungskosten als mit operativen Themen zusammen. Unserer Ansicht nach
wird sich als nächster Prüfstein zeigen, ob diese aktivere Kapitalverwendung
die solide operative Plattform in ein erneutes FFOPS-Wachstum umsetzen und
die nach wie vor beträchtliche Lücke zwischen der Marktbewertung und dem
zugrunde liegenden Unternehmenswert verringern kann. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR14,80 bei (55%
Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 14.80 price target.

Abstract:
Q2 operations were characteristically steady, but the capital allocation
story is beginning to move. LFL rental growth (+3.3%) remains metronomic,
vacancies look largely tapped out, and valuations remain positive. More
importantly, GCP is starting to recycle capital more actively into
higher-yielding assets without materially compromising financial headroom.
The remaining near-term drag is financing related rather than operational.
In our view, the next proof point is whether this more active deployment can
translate the sturdy operating platform into renewed FFOPS growth and narrow
the still considerable gap between market valuation and underlying company
value. We remain Buy-rated on GCP with a EUR14.8 TP (55% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0ce636d119ab2189a4a595b698d24176

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=7ace0dc2-9709-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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