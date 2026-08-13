Original-Research: POLYTEC Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG

13.08.2026 / 15:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG

     Unternehmen:               POLYTEC Holding AG
     ISIN:                      AT0000A00XX9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.08.2026
     Kursziel:                  10,00
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

H1-Zahlen bestätigen die Margenwende; SPA Talsohle durchschritten

POLYTEC hat heute früh das Zahlenwerk für Q2 2026 vorgelegt.

[Tabelle]

Der Konzernumsatz lag mit 143,7 Mio. EUR 18,4% unter Vorjahr (Q2 2025: 176,2
Mio. EUR) und damit weitgehend im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 150,4 Mio.
EUR). Der Rückgang ist weiterhin fast vollständig portfoliobedingt.
Entscheidend ist die Ergebnisqualität. Das EBITDA erreichte 11,1 Mio. EUR
und lag damit trotz des niedrigeren Umsatzes 8,3% über Vorjahr (Q2 2025:
10,3 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 200 Basispunkte auf
7,8% (Q2 2025: 5,8%). Damit setzt sich das Muster aus Q1 fort. Wichtiger
noch: Q2 ist frei von Sondereffekten. Der Entkonsolidierungsertrag von 1,8
Mio. EUR entfiel vollständig auf Q1. Bereinigt verbesserte sich die
Profitabilität sequenziell ggü. Q1 2026 nochmals um ~110 Basispunkte.

Passenger Cars & LCV verlor in Q2 erwartungsgemäß 20,4% der Erlöse auf EUR
106,1 Mio. EUR Commercial Vehicles zeigte sich mit 26,6 Mio. EUR (Q2 2025:
26,8 Mio. EUR) erneut stabil. Im Fokus stand der Bereich Smart Plastic
Applications. Mit 11,0 Mio. EUR (-31,7% yoy) blieb der Bereich zwar unter
unserer Erwartung (MONe: 15,6 Mio. EUR), da sich die Abrufschwankungen des
Großkunden länger ziehen. Gegenüber dem Q1-Tief von 9,7 Mio. EUR legte der
Umsatz jedoch bereits wieder um 13% zu. Die Talsohle sehen wir damit als
durchschritten an. Die ersten Markttests des Mehrwegsystems Booxit starten
bereits im September dieses Jahres. Aus der Projektpipeline erwartet CFO
Mühlböck zudem signifikante Umsatzbeiträge bereits im Jahr 2027.

Über das organische Bild hinaus öffnete der CFO im Call eine weitere
Perspektive: Auf der M&A-Seite sieht das Management aktuell spürbar mehr
Bewegung, wobei auch größere Targets für POLYTEC in Frage kommen. Mit einer
Eigenkapitalquote von 50,1% verfügt der Konzern über den bilanziellen
Spielraum.

Die Guidance 2026 wurde bestätigt. Im H1 2026 wurde bereits die Hälfte des
Umsatzziels erreicht, die EBIT-Marge liegt mit 2,9% nahe am Jahresziel,
wobei das traditionell starke Q4 noch bevorsteht. Unsere Schätzungen (2026e:
587,0 Mio. EUR Umsatz, EBIT-Marge 3,7%) lassen wir unverändert.

Fazit: Der Markt preist weiter nur den sanierten Auto-Kern (~3,1x EV/EBITDA
26e). Das regulatorisch getriebene Mehrweg-Geschäft gibt es umsonst dazu.
Die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR gilt seit gestern und dürfte fortan
die Auftragsentwicklung im SPA-Marktbereich begünstigen. Wir bestätigen
unser Rating 'Kaufen' mit einem Kursziel von 10,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=efb2188de07e64dfd3017c5a3af8534b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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