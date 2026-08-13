OTS: RAYMON Bicycles / RAYMON Bicycles auf Wachstumskurs: Agilität zahlt sich ...

RAYMON Bicycles auf Wachstumskurs: Agilität zahlt sich aus / 25 Prozent Umsatzplus und versechsfachter Auftragsbestand bestätigen die strategische Neuausrichtung (FOTO) Schweinfurt (ots) - In einem von Konsolidierung und Umbrüchen geprägten Branchenumfeld setzt RAYMON Bicycles ein klares Zeichen für Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Seit der vollständigen Übernahme durch die Unternehmerfamilie Puello agiert die Schweinfurter Marke wieder als inhabergeführter Vollsortimenter - unabhängig, flexibel und mit kurzen Entscheidungswegen. Die aktuellen Geschäftszahlen zeigen: Die strategische Neuausrichtung greift und schafft die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum. Turnaround nach der Neuaufstellung Ein wesentlicher Meilenstein ist der abgeschlossene Abverkauf der übernommenen Altbestände aus der früheren Unternehmensstruktur (PIERER New Mobility AG). Damit konnte RAYMON die Spirale negativer Deckungsbeiträge stoppen und diesen wieder deutlich in den positiven Bereich drehen. Gleichzeitig wurde der Lagerbestand um 30 Prozent reduziert. Das schlanke Setup und die verbesserte Kapitalbindung schaffen eine solide Grundlage für nachhaltige Profitabilität. Auch im Markt zahlt sich der neue Kurs aus: Im Vergleich zum Vorjahr steigerte RAYMON den Umsatz um 25 Prozent. Der Auftragsbestand der Kollektion 2027 hat sich versechsfacht. Damit entwickelt sich die Marke in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld deutlich gegen den Branchentrend. Speed to Market als Wettbewerbsvorteil Wie wirksam die kurzen Entscheidungswege und die hohe Entwicklungs-kompetenz von RAYMON in der Praxis sind, zeigt die Zusammenarbeit mit Avinox. Als einer der ersten Partner weltweit integrierte RAYMON das neue Antriebssystem innerhalb kurzer Zeit in die TAROK Plattform und brachte sie zur Serienreife. Möglich wurde dies durch ein hochflexibles, internationales Team, das Design, Innovation und Engineering eng miteinander verzahnt. Mit einem Gewicht ab 20,4 Kilogramm steht das TAROK beispielhaft für diese Kompetenz. Die schnelle Umsetzung zeigt, wie konsequent RAYMON relevante Technologien frühzeitig aufgreift, in marktreife Produkte übersetzt und dem Fachhandel verfügbar macht - ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Markt. Wachsendes Vertrauen im Fachhandel Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung wächst das europäische Vertriebsnetz. Die Zahl der unabhängigen Fachhandelspartner stieg um 30 Prozent. Darüber hinaus haben führende Händlergruppen, Einkaufsorganisationen und Verbände in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten RAYMON neu gelistet oder bestehende Partnerschaften deutlich ausgebaut. "Die Zahlen zeigen, dass unsere Neuausrichtung funktioniert. Wir haben die Altbestände konsequent abgebaut, den Deckungsbeitrag zurück in den positiven Bereich geführt und gleichzeitig wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Entscheidend ist für uns aber nicht Wachstum um jeden Preis. Wir wollen ein verlässlicher, schneller und wirtschaftlich gesunder Partner für den Fachhandel sein - gerade in einem Markt, der weiterhin vor großen Herausforderungen steht", sagen Susanne und Felix Puello, Geschäftsführer von RAYMON Bicycles. Breite Produktstrategie mit Zukunft Als Vollsortimenter setzt RAYMON bewusst auf technologische Vielfalt. Im E-Bike-Segment arbeitet die Marke mit Avinox, Bosch, Yamaha, Panasonic und OLI zusammen und kann dadurch unterschiedliche Einsatzbereiche, Leistungsprofile und Preispunkte abdecken. Das E-Mountainbike TAROK steht dabei beispielhaft für den Anspruch, innovative Technologie mit hoher Performance und eigenständiger Produktentwicklung zu verbinden. Gleichzeitig baut RAYMON das klassische Fahrradsegment konsequent aus. Mit dem Aero-Rennrad ARVA sowie den Gravel-Plattformen SORENO und KENTHII stärkt die Marke ihr Angebot jenseits des E-Bikes. Die breite Aufstellung reduziert Abhängigkeiten, eröffnet neue, internationale Zielgruppen und gibt dem Fachhandel ein vielseitiges, klar differenziertes Portfolio an die Hand. Pressekontakt: crystal communications GmbH Isabel Eglseder mailto:isabel.e@crystal-communications.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183167/6332860 OTS: RAYMON Bicycles