Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?





Palantir zählt aktuell zu den auffälligsten Gewinnern des KI-Booms an der Wall Street. Das Unternehmen, das ursprünglich vor allem mit Datenanalyse für Geheimdienste und Sicherheitsbehörden bekannt wurde, hat sich längst zu einer umfassenden Softwareplattform für Regierungen und Unternehmen entwickelt. Mit Gotham, Foundry und insbesondere der Artificial Intelligence Platform AIP verbindet Palantir riesige Datenmengen mit modernen KI-Modellen und operativen Geschäftsprozessen. Genau diese Kombination trifft derzeit auf eine enorme Nachfrage: Unternehmen wollen Künstliche Intelligenz nicht mehr nur testen, sondern direkt in Produktion, Lieferketten, Finanzprozesse und Entscheidungsabläufe integrieren. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben für zusätzlichen Rückenwind im Government-Geschäft.





Wie stark diese Entwicklung inzwischen auf die Geschäftszahlen durchschlägt, zeigen die jüngsten Wachstumsraten eindrucksvoll. Bereits im ersten Quartal 2026 legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 85 Prozent auf rund 1,63 Milliarden US-Dollar zu, im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum sogar auf 93 Prozent. Besonders dynamisch entwickelt sich weiterhin das Geschäft mit kommerziellen Kunden in den USA. Gleichzeitig steigen Profitabilität und Cashflow – und damit auch die Erwartungen der Anleger. Nach der starken Kursentwicklung stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Kann Palantir das außergewöhnliche Wachstum fortsetzen und die nächste Rallye starten – oder ist inzwischen zu viel Zukunft im Aktienkurs eingepreist?













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