Pfandbriefbank kommt bei Umbau voran - Ziele bestätigt

München, 13. Aug (Reuters) - ⁠Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) kommt mit ihrem Umbau nach dem Rückzug aus den USA langsam voran. Im ersten Halbjahr schrieb sie mit 16 Millionen Euro vor Steuern schwarze Zahlen, nachdem Abschreibungen auf faule Kredite sie ein Jahr zuvor mit 249 Millionen Euro in die Verlustzone gedrückt hatten. Zwischen Januar und Juni musste ‌sie nur noch 13 (323) Millionen Euro für drohende Verluste zurückstellen. Vorstandschef Kay Wolf sprach von einem "soliden Halbjahresergebnis". Das Neugeschäft wuchs unterdessen um 18 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wobei nur noch ⁠ein Drittel auf ⁠Verlängerungen bestehender Kredite entfiel.

Knapp ein Viertel der neuen Kredite entfalle auf Bereiche, mit denen die pbb das wegfallende US-Geschäft wettmachen will: Hotels, Altenheime und Studentenwohnungen. Unser Neugeschäft wächst weiter deutlich und profitabel", sagte Wolf. Der Markt habe nur um neun Prozent zugelegt. Beim größeren Rivalen Aareal Bank stagnierte das Neugeschäft bei 4,7 Milliarden Euro. Im Markt sei wegen des Krieges im Nahen Osten Zurückhaltung ‌zu spüren, sagte Wolf.

Er hält trotzdem an den Prognosen für ‌das Gesamtjahr fest, mit denen die pbb auf eine deutliche Belebung im Herbst setzt: Mit einem Neugeschäft von 7,5 bis 8,5 (2025: 6,3) Milliarden Euro soll das Immobilien-Finanzierungsvolumen zwischen 27 und 28 (27,3) Milliarden Euro liegen. Ende Juni ⁠waren es aber erst 26,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern soll wie geplant zwischen 30 ‌und 40 Millionen Euro erreichen.

Die pbb hatte sich erst ⁠2017 auf den US-Markt gewagt und wegen der dortigen Immobilienkrise im Juni vergangenen Jahres die Reißleine gezogen - um den Preis hoher Abschreibungen. Seit Ende 2025 hat sie ihren Bestand an Immobilienfinanzierungen dort von 3,1 auf 2,7 Milliarden Euro abgebaut. Die leistungsgestörten Kredite sind ‌sogar von rund 900 auf 500 Millionen Euro gefallen, ⁠bis Jahresende sollen es nur noch 400 ⁠Millionen sein.

Die Aareal Bank hält an ihrem US-Geschäft dagegen fest, obwohl auch bei ihr 1,1 Milliarden Euro Kredite dort wackeln. Sie will sich allerdings aus dem schrumpfenden Geschäft mit Büros zurückziehen und setzt mehr auf Hotels. Bis Ende des Jahres soll der Kreditbestand in den USA auf 5,5 (Ende Juni: 6,3) Milliarden Euro sinken. "Klar ist aber: Wir bleiben in den USA aktiv, denn ich glaube langfristig an den US-Markt", sagte Aareal-Chef Christian Ricken kürzlich der "Börsen-Zeitung". Das Betriebsergebnis der Aareal Bank bröckelte im ersten Halbjahr auf 208 (223) Millionen Euro ab, damit ist sie aber bei ⁠einem Kreditvolumen von 34 Milliarden Euro deutlich profitabler als die pbb.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)