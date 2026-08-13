Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Siesta in Deutschland

dpa-AFX · Uhr
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HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Siesta in Deutschland:

"Zugegeben, es klingt exotisch, wenn man hierzulande über die Siesta spricht. Das gesellschaftliche Leben über mehrere Stunden in der Mittagszeit sozusagen lahmzulegen, wie man es im mediterranen Raum kennt, das wäre in Deutschland tatsächlich kaum vorstellbar. Abgesehen davon, dass auch in Südeuropa nicht überall und in jeder Branche eine Siesta praktiziert wird: Zumindest der Gedanke, die Arbeitszeiten auch hier verstärkt an klimatische Veränderungen anzupassen, ist vom Ansatz her absolut richtig. Denn Hitzewellen belasten nicht nur Ältere und bringen viele Betroffene in die Notaufnahmen von Krankenhäusern. Sie treffen auch Arbeitnehmer. Hitzeschutz ist im Interesse der Gesundheit der Mitarbeiter - und der Volkswirtschaft. Dies ist in der Politik offenbar noch nicht so angekommen. Vom Bundeskanzler etwa war angesichts tausender Hitzetoter in diesem Sommer nichts Substanzielles zu hören. Dabei ist Hitzeschutz eine der drängendsten Aufgaben in diesem Land."/yyzz/DP/he

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