Ottobock wird nach Gewinnanstieg optimistischer

DUDERSTADT(dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock wird für das laufende Jahr optimistischer. Er hob seine Ergebnisprognose für das Kerngeschäft an. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2026 nun mehr als 27 Prozent betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Duderstadt mit. Zuvor hatte das Management mehr als 26,5 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz aus eigener Kraft hob Ottobock das untere Ende der Wachstumsspanne um einen Prozentpunkt an und geht im Kerngeschäft nun von einem Plus von sechs bis acht Prozent aus.

Im zweiten Quartal setzte der Prothesenhersteller seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 458,1 Millionen Euro. Im Kerngeschäft erzielte Ottobock ein Plus von 10,7 Prozent.

Das bereinigte Kern-Ebitda verbesserte sich um 23 Prozent auf 122,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg um 2,8 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 48,5 Millionen Euro gut viermal so viel wie im Vorjahr. Dabei profitierte Ottobock von guten Geschäften in der europäischen Region EMEA./nas/mis