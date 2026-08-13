PURE Funds AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PURE Swiss Opportunity REF (PSO) erwirbt drei attraktive Wohnliegenschaften und optimiert das Portfolio durch den Verkauf von zwei Liegenschaften



13.08.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Medienmitteilung I Zug, 13. August 2026

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung vom Mai 2026 wurde für den Zukauf von drei Liegenschaften verwendet. Alle Liegenschaften befinden sich an guter Makro- und Mikrolage in den Kantonen Zürich und Bern. Unter Berücksichtigung von zwei Liegenschaftsverkäufen erhöht sich der Wert des Immobilienportfolios per 13. August 2026 auf CHF 328.6 Mio.

Der PSO setzt sein strategiekonformes Fondswachstum fort, investiert die Mittel aus der Kapitalerhöhung vom Mai 2026 Off-Market im Juni und Juli 2026 in drei vollvermietete Wohnliegenschaften in Oetwil am See (ZH), Bülach (ZH) und Urtenen-Schönbühl (BE) und steigert die Wohnquote auf 53%.

Im Juni 2026 wurde die Projektentwicklungsliegenschaft in Biel (BE) sowie Anfang August 2026 die kleinste Wohnliegenschaft in St. Gallen (SG) veräussert.

Per 13. August 2026 weist das Immobilienportfolio folgende Werte aus:

Immobilienportfoliowert mit 24 Liegenschaften bei CHF 328.6 Mio.

Erhöhung der Wohnquote auf aktuell 53%

Die Sollmieterträge pro Jahr belaufen sich auf CHF 11.2 Mio.

Bruttorendite von 3.4% trotz branchenweitem Rendite- und Kapitalanlagedruck

Steigerung der Portfolioqualität durch Erwerb weiterer Wohnliegenschaften an guten Makro- und Mikrolagen

Basierend auf den ungeprüften Zahlen für das erste Halbjahr 2026 erwartet die Fondsleitung für den PSO die nachfolgenden indikativen Ergebnisse per 30. Juni 2026:

Wert des Immobilienportfolios: CHF 314.9 Mio.

Sollmieterträge annualisiert bei rund CHF 10.8 Mio.

Leerstand per Stichtag bei 1.0%

Anlagerendite bei 2.4% (6 Monate)

Fremdfinanzierungsquote bei 27.7%

Die definitiven, ungeprüften Zahlen für das erste Halbjahr 2026 werden mit ad hoc-Mitteilung sowie mit der Publikation des Halbjahresberichtes am 28. August 2026 auf derWebsiteder Fondsleitung und zusätzlich beiSwiss Fund Dataveröffentlicht.

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

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