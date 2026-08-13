Putin besucht umstrittene Kurilen-Insel - Japan protestiert

13. ⁠Aug (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat Medienberichten zufolge am Donnerstag die von Japan beanspruchte Kurilen-Insel Iturup besucht. Es war der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass ‌zufolge Putins erste persönliche Reise zu der Inselgruppe. Zuvor hatte er Marineübungen im Fernen Osten Russlands ⁠beaufsichtigt. ⁠Russland und Japan haben nie einen formellen Friedensvertrag zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs unterzeichnet. Das Haupthindernis dafür ist der ungelöste Streit um die Inselgruppe, die in Japan als Nördliche Territorien ‌bezeichnet wird. Japan erklärte, es ‌protestiere aufs Schärfste gegen Putins Besuch.

Außenminister Toshimitsu Motegi schrieb auf X, die nördlichen Gebiete einschließlich Iturup ⁠seien historisch und völkerrechtlich ureigenes japanisches Territorium. Iturup ‌liegt am südlichen Ende ⁠der Kurilen nahe der japanischen Insel Hokkaido. Die Inselkette erstreckt sich im Nordosten bis zur russischen Halbinsel Kamtschatka.

Einen Tag vor Putins ‌Besuch hatte der ⁠russische Verbündete Nordkorea eine ballistische ⁠Rakete abgeschossen. Pjöngjang feuerte die Rakete in Richtung der Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel. In wenigen Tagen steht eine große gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA an, die Nordkorea verurteilt.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova, Kiyoshi Takenaka und Kantaro Komiya, bearbeitet von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)