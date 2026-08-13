Putin löst mit Besuch umstrittener Insel scharfen Protest Japans aus

13. Aug (Reuters) - Russlands ⁠Präsident Wladimir Putin hat mit dem Besuch einer von Japan beanspruchten Pazifik-Insel Irritationen in Tokio ausgelöst. Putin reiste am Donnerstag auf die Insel Iturup, die in der Nähe Japans liegt und zur Inselkette der Kurilen gehört. Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge war es Putins erste Reise dorthin. Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi ‌sagte in einer Fernsehansprache, Putins Vorgehen verletze die Gefühle des japanischen Volkes und sei absolut inakzeptabel. Russland und Japan haben nach dem Zweiten Weltkrieg nie einen formellen Friedensvertrag geschlossen. Das Haupthindernis ⁠dafür ist der ⁠ungelöste Streit über die Kurilen-Inseln, die sich im Nordosten bis zur russischen Halbinsel Kamtschatka erstrecken.

Putin hatte vor seinem Besuch Marineübungen im Fernen Osten Russlands beaufsichtigt. Auf der Insel besichtigte er eine Fischverarbeitungsanlage und traf sich mit Anwohnern. Zu ihnen sagte er: "Was für ein herrliches Wetter Sie hier haben, fast wie in einem Ferienort!"

Die japanische Regierungschefin erklärte, sie hoffe, dass die russische Seite den Ernst ‌der Lage erkenne. Die Insel Iturup, die auf Japanisch Etorofu ‌heißt, gehört zu den vier südlichen Kurilen-Inseln, die die Sowjetunion in den Tagen nach der japanischen Kapitulation 1945 besetzt hatte. Japan pocht auf die Rückgabe der Gebiete als Bedingung für einen formellen Friedensvertrag, der den Weg ⁠ebnen könnte für engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern.

Von russischer sowie auch von chinesischer Seite gab es ‌am Donnerstag ebenfalls Äußerungen zu dem Streit über ⁠die Inselgruppe. Die Botschafter Russlands und Chinas in Japan, Nikolai Nosdrew und Wu Jianghao, wandten sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen angebliche Versuche, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs zu revidieren. Sie warnten zudem vor einer Remilitarisierung im asiatisch-pazifischen Raum. Die Formulierung ähnelt früheren Äußerungen ‌aus Moskau, mit denen die japanischen Ansprüche auf ⁠die Inseln zurückgewiesen wurden.

Das japanische Außenministerium bestellte laut ⁠einem Bericht der Nachrichtenagentur Jiji Russlands Botschafter Nosdrew ein. Die Beziehungen zwischen Moskau und Tokio haben sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Anfang 2022 verschlechtert. Japan hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Vor Putin hatte 2010 Dmitri Medwedew als erster russischer Staatschef das umstrittene Gebiet besucht.

Putins Besuch erfolgte zwei Tage vor dem 81. Jahrestag der japanischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Einen Tag vor seiner Visite hatte der russische Verbündete Nordkorea erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. In wenigen Tagen steht eine große gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA an, die Nordkorea ⁠verurteilt.

(Bericht Jekaterīna Golubkova, Kiyoshi Takenaka, Kantaro Komiya und Tim Kelly; bearbeitet von Elke Ahlswede; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)