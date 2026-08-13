Frankfurt, 12. ⁠Aug (Reuters) - Der Netzwerkausrüster Cisco hat dank einer starken Nachfrage Geschäftszahlen über den Markterwartungen vorgelegt. Umsatz und Gewinn des vergangenen Quartals hätten Rekordwerte erreicht, sagte Finanzchef Mark Patterson ‌am Mittwoch. Die Produktivität sei so hoch wie seit 30 Jahren nicht. Dieser Trend werde sich voraussichtlich fortsetzen. ⁠Cisco profitiert ⁠stark vom aktuellen Bauboom bei Rechenzentren.

Für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/2027 peilt der US-Konzern Erlöse von 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar an. Das sind rund fünf Milliarden Dollar mehr als von Analysten bislang erwartet. Ein ‌wichtiger Wachstumstreiber sind die Aufträge der ‌sogenannten Hyperscaler. Die drei weltgrößten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft werden in den kommenden Monaten voraussichtlich etwa zehn ⁠Prozent zum Cisco-Umsatz beitragen. Bislang war das Unternehmen von ‌sechs Milliarden Dollar ausgegangen. Bei ⁠Anlegern kamen diese Aussichten gut an. Die Aktie des Konzerns stieg im nachbörslichen Handel an der Wall Street um drei Prozent.

Im Geschäftsjahr 2025/2026 steigerte ‌Cisco die Erlöse um ⁠zwölf Prozent auf 63,3 Milliarden ⁠Dollar und den bereinigten Gewinn um 14 Prozent auf 4,33 Dollar je Aktie. Dabei beschleunigte sich das Wachstum zuletzt. Dies galt vor allem für den Auftragseingang, der im vierten Quartal um 35 Prozent zulegte. Die Bestellungen der Hyperscaler verdoppelten sich nahezu auf 9,3 Milliarden Dollar.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)