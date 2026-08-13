RKI: Zahl der Hitzetoten in Deutschland steigt auf 12.500

Frankfurt, 13. ⁠Aug (Reuters) - Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in Deutschland ist bis Anfang August auf schätzungsweise 12.500 gestiegen. Damit kamen seit Mitte Juli weitere 2700 Fälle hinzu, wie das ‌Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Die bisherigen Höchststände aus den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils rund 7000 ⁠Toten werden ⁠somit noch deutlicher übertroffen. Allein rund 9600 Todesfälle gehen auf eine besonders heiße Woche Ende Juni zurück. Die allgemeine Übersterblichkeit für diese Spitze und die beiden Folgewochen beziffert das RKI auf 14.500 Fälle.

Das größte ‌Risiko besteht den Daten zufolge für ‌Senioren. Mehr als die Hälfte der Verstorbenen - gut 6200 Menschen - war 85 Jahre oder älter. Dass in der Gesamtstatistik ⁠mehr Frauen als Männer verzeichnet sind, liegt dem RKI ‌zufolge an deren höherem ⁠Anteil in den oberen Altersklassen. Bei den jüngeren Altersgruppen unter 75 Jahren starben hingegen mehr Männer an den Folgen der Hitze.

Weil Ärzte die Hitzeeinwirkung ‌selten direkt auf dem ⁠Totenschein vermerken, berechnet die Behörde ⁠die Zahlen über statistische Modelle. Diese zeigen in der Regel ab einer durchschnittlichen Wochentemperatur von 20 Grad eine erhöhte Sterblichkeit. In der untersuchten Woche bis Anfang August lag dieser Wert im bundesweiten Schnitt bei 21,6 Grad. In 13 Bundesländern wurde die kritische 20-Grad-Marke überschritten.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)