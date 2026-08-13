Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Schlatter erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein positives Ergebnis



13.08.2026 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schlieren, 13. August 2026. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die Schlatter Gruppe einen Bestellungseingang von CHF 51.8 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 54.1 Mio.). Der Nettoerlös betrug CHF 49.1 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 52.0 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) für das erste Halbjahr 2026 beträgt CHF 1.7 Mio. (EBIT-Marge: 3.4%) und liegt damit deutlich über dem Wert der Vorjahresperiode (CHF 0.3 Mio., EBIT-Marge: 0.6 %). Das Konzernergebnis beträgt CHF 1.1 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF -0.8 Mio.).

Der operative Cashflow beträgt CHF 4.4 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 7.4 Mio.) und der Free Cashflow CHF 4.2 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 6.4 Mio.).

Segment Schweissen

Kennzahlen

Bestellungseingang: CHF 46.3 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 45.3 Mio.)

Nettoerlös: CHF 43.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 44.2 Mio.)

Auftragsbestand: CHF 45.8 Mio. (31.12.2025: CHF 42.9 Mio.)

Schlatter konnte die Bestellungen für Industriegitterlösungen auf hohem Niveau halten. Besonders erfreulich war die Nachfrage nach Branchenlösungen, zu denen beispielsweise Lagergitter, Kabelträger, Ladengitter oder Zaunanlagen gehören. Treiber dieser Entwicklung sind der Bau neuer Rechenzentren und der E-Commerce. Im Bereich Industriegitter erwarten wir auch weiterhin eine positive Entwicklung.

Die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern erholte sich nicht. In den westeuropäischen Märkten herrscht weiterhin Zurückhaltung. Die Bestellaussichten für das zweite Halbjahr 2026 sind jedoch intakt. Wir gehen davon aus, dass die meisten Verkäufe in diesem Zeitraum in Märkten ausserhalb Europas getätigt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Schlatter den Verkauf von Maschinen zum Schweissen von Eisenbahnschienen steigern. Bei den mobilen Schienenschweisssystemen findet das Wachstum in den Emerging Markets statt, an dem Schlatter nur unzureichend partizipieren kann, da das Preisniveau deutlich tiefer ist. Wir erwarten im zweiten Halbjahr eine flache Entwicklung der Bestellungen.

Erfreulich ist auch die Entwicklung des After-Sales-Geschäfts: Schlatter konnte im Bereich Schienenschweißen und Labour Services wachsen.

Segment Weben

Kennzahlen

Bestellungseingang: CHF 5.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 8.8 Mio.)

Nettoerlös: CHF 5.7 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 7.8 Mio.)

Auftragsbestand: CHF 5.7 Mio. (31.12.2025: CHF 5.9 Mio.)

Bei Bestellungen von Webmaschinen für die Papierindustrie (PMC) herrschte weltweit Zurückhaltung. In den westlichen Märkten konsolidiert sich der Markt durch Zusammenschlüsse der Kunden weiter. Grössere Umbauten bestehender PMC-Maschinen und Zubehörmaschinen, wie beispielsweise Schärmaschinen, konnten hingegen verkauft werden. Die Verkäufe von Drahtwebmaschinen verliefen gut und es besteht weiteres Potenzial im zweiten Halbjahr.

Ausblick 2026

Die vorhandenen Kapazitäten im Segment Schweissen sind über das laufende Geschäftsjahr hinaus gut ausgelastet und wir erwarten weiterhin einen ansprechenden Bestellungseingang. Im zweiten Halbjahr gilt es, den guten Auftragsbestand zu nutzen, um die Effizienz zu erhöhen und die Margen zu steigern.

Das Segment Weben ist hingegen nicht ausreichend ausgelastet und der Bestellungseingang neuer PMC-Webmaschinen bleibt weiterhin zurückhaltend. Am Standort Münster, dem Kompetenzzentrum für das Segment Weben, wurden Massnahmen eingeleitet, um die Kosten zu senken und zu flexibilisieren.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Schlatter ein positives konsolidiertes Ergebnis.

Weitere Informationen

Schlatter Industries AG

Daniel Zappa

Chief Executive Officer

Mobile +41 79 479 85 28

daniel.zappa@schlattergroup.com

Agenda

13.08.2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026 26.03.2027 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2026 mittels Ad hoc-Mitteilung und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft 12.05.2027 Ordentliche Generalversammlung

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Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Standard for Sparks der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.



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