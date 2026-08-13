Schwere Explosion erschüttert KNDS-Munitionsfabrik in Italien

Reuters · Uhr
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Rom, ⁠13. Aug (Reuters) - Eine heftige Explosion hat eine Munitionsfabrik des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS südöstlich von Rom ‌erschüttert. Lokale Medien berichteten, der Knall sei am Donnerstag kilometerweit ⁠zu ⁠hören gewesen. Feuerwehr und Polizei seien bereits vor Ort gewesen, um einen Brand zu bekämpfen, als es zu ‌der Explosion kam. Ob ‌es Verletzte oder Tote gab, sei noch nicht klar.

Fernsehaufnahmen ⁠zeigten eine große Rauchsäule über einem ‌Industriegelände und ⁠Rettungskräfte im Einsatz. Die Fabrik, in der Munition mittleren und großen Kalibers für Land- ‌und ⁠Seeverteidigungssysteme sowie Festtreibstoff für ⁠Trägerraketen hergestellt wird, gehört zu KNDS Ammo Italy.

(Bericht von Gavin Jones, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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