Quartalsbericht veröffentlicht

Secunet wird dank Auftragsschwemme optimistischer

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Cybersecurity
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ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks wird angesichts einer starken Nachfrage etwas optimistischer für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 460 bis 500 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mit seinen Halbjahreszahlen in Essen mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin 53 bis 58 Millionen Euro erreichen. Dabei schlügen sich laufende Investitionen in Produkte und Geschäftsausbau nieder.

Im ersten Halbjahr erzielte Secunet dank eines starken zweiten Quartals einen Umsatz von 205 Millionen Euro und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern wuchs noch etwas stärker auf 8,7 Millionen Euro. Der Überschuss legte um 17 Prozent auf 5,9 Millionen Euro zu. Ein weiteres Wachstum des Geschäfts zeichnet sich bereits ab: So schnellte der Auftragseingang im Jahresvergleich um fast 80 Prozent auf gut 287 Millionen Euro nach oben./stw/stk

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