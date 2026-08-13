Siemens Energy - Vor neuem Bewegungsimpuls?

Die Siemens Energy-Aktie ist derzeit ein hochspannender Tradingkandidat, denn in dem Titel staut sich derzeit Bewegungspotenzial auf. Festmachen lässt sich diese These an den letzten Wochenkerzen. Hier steht eine ganze Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern zu Buche. Diese Bewegungsarmut war in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für einen neuen, dynamischen Vola-Impuls. Und zwar dann, wenn entweder die Marke von 140 EUR nachhaltig unterschritten wird oder aber die jüngsten Wochenhochs bei 160 EUR überwunden werden. Im ersten Fall wird eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von gut 50 EUR vervollständigt. Eine positive Weichenstellung würde der jüngsten Verschnaufpause andererseits den Charakter einer Korrekturflagge verleihen. Vor diesem Hintergrund wäre ein Flaggenausbruch (obere Begrenzung akt. bei 165,79 EUR) eine weitere „bullishe“ Bestätigung. Im Erfolgsfall rückt das bisherige Rekordhoch bei 191,66 EUR wieder in den Fokus. Unter dem Strich hat sich die Siemens Energy-Aktie in die klassische „make or break“-Situation hineinmanövriert.

Siemens Energy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: LSEG, tradesignal²

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