Sixt erzielt im ersten Halbjahr Rekordumsatz

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Autovermietung

Pullach (dpa) - Der Autovermieter Sixt ist trotz der aktuellen Krisen auf Wachstumkurs. Im ersten Halbjahr machte das Unternehmen aus Pullach bei München 2,1 Milliarden Euro Umsatz - gut 9 Prozent mehr und so viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Das Ergebnis stieg um 28 Prozent: Nach Steuern machte Sixt 84,5 Millionen Euro Gewinn.

Die zwei Milliarden-Euro-Marke wurde damit erstmals in einem ersten Halbjahr übertroffen. Die erste Jahreshälfte ist bei Vermietern typischerweise die schwächere, weil weite Teile der Reisesaison in die zweite fallen. Im Gesamtjahr 2026 will Sixt 4,45 bis 4,6 Milliarden Umsatz machen. Rund ein Zehntel davon soll als Vorsteuergewinn übrigbleiben. Der durchschnittliche Fahrzeugbestand stieg auf knapp 200.000. Vor einem Jahr waren es noch 183.000.

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