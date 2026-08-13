Düsseldorf, 13. ⁠Aug (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat im vergangenen Quartal auch dank Zuwächsen im konjunkturanfälligen Stahlgeschäft seinen operativen Gewinn gesteigert. Das bereinigte Ebit sei im dritten Quartal ‌des Geschäftsjahres 2025/26(per Ende September) um 18 Prozent auf 183 Millionen Euro gestiegen, teilte der Konzern ⁠am ⁠Donnerstag mit. Analysten hatten nach einer von Thyssenkrupp veröffentlichten Erhebung von Vara Research im Schnitt mit 207 Millionen Euro gerechnet. Die Sparte Steel Europe verbesserte ihr Ergebnis auf 73 Millionen Euro nach ‌31 Millionen Euro vor Jahresfrist. Im ‌Gesamtjahr erwarte der Konzern nun operativ ein Ergebnis zwischen 600 und 900 Millionen Euro nach bislang 500 ⁠bis 900 Millionen Euro.

"Thyssenkrupp gewinnt weiter an operativer ‌Stärke und an strategischer Klarheit", ⁠sagte Vorstandschef Miguel Lopez. "Wir steigern unsere Leistungsfähigkeit und verbessern kontinuierlich unser Ergebnis." Lopez will den Traditionskonzern in eine Finanzholding mit Mehrheitsbeteiligungen umwandeln. ‌Die Töchter sollen ⁠eigenständiger handeln und sich besser ⁠Kapital beschaffen können. Das Werkstoffhandelsgeschäft (Materials Services) mit dem neuen Namen tk accelis soll im Herbst an die Börse. Auch diese Sparte konnte ihr operatives Ergebnis im Quartal verbessern - auf 82 Millionen Euro von 45 Millionen Euro vor Jahresfrist.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)