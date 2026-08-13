Stau im Hafen - Mehr Freud als Leid für Großreederei Maersk

Kopenhagen/Berlin, 13. Aug (Reuters) - ⁠Mitten in der Nahost-Schifffahrtskrise lässt eine hohe Transportnachfrage bei der dänischen Containerreederei Maersk die Kassen klingeln. Der Konzern fuhr im zweiten Quartal operativ 3,0 Milliarden Dollar (Ebitda) ein. Das Plus von gut 30 Prozent kam überraschend und wurde von Maersk auf höhere Frachtraten zurückgeführt. Grund für den Preisanstieg sind laut Vorstandschef Vincent Clerc in erster Linie Engpässe überlasteter Häfen, vor allem in Asien. Auch Hapag-Lloyd kamen gestiegene Nachfrage ‌und Frachtraten zugute. Allerdings schlugen in Hamburg auch Kosten für das Nahost-Krisenmanagement mit rund 600 Millionen Dollar zu Buche.

Maersk-Chef Clerc zufolge müssen Schiffe im Hafen von Shanghai mittlerweile zwölf Tage auf einen Liegeplatz warten. Die steigende Nachfrage überlaste zudem die ⁠chronisch unterfinanzierte Infrastruktur an ⁠Land in Nordeuropa, Südamerika, Westafrika und China. Diese Engpässe kombiniert mit der hohen Nachfrage - und nicht der Nahost-Konflikt - trieben die Frachtraten in die Höhe, sagte Clerc. Diese Dynamik erinnert an die Zeit der Corona-Pandemie, als Störungen in den weltweiten Lieferketten die Transportkapazitäten verknappten und die Gewinne der Branche in die Höhe schnellen ließen.

HAPAG-LLOYD-CHEF: LAGE IM ROTEN MEER DEUTLICH VERBESSERT

Der positive Effekt glich bei Maersk die durch Störungen im Nahen Osten verursachten Mehrkosten mehr als aus. Maersk und Hapag-Lloyd, die auf einigen Routen unter anderem ‌in Nahost kooperieren, wagen sich mit ihren Schiffen langsam wieder ins Rote Meer ‌und den Suezkanal vor. Der Seeweg wurde lange wegen Angriffen von Huthi-Rebellen gemieden.

"Die Lage im Roten Meer ist viel besser, als noch vor einem oder eineinhalb Jahren", sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen bei einer Pressekonferenz zu den Halbjahreszahlen. Es sei aber deutlich schwieriger vorherzusagen, wann in ⁠der Straße von Hormus wieder ein normaler Betrieb möglich sein werde. Die Meerenge vor dem Persischen Golf ist zum Brennpunkt im Iran-Krieg ‌geworden, was die Handelsschifffahrt stark beeinträchtigt.

Auch Hapag-Lloyd profitierte im zweiten Quartal ⁠von einer verstärkten Nachfrage, nicht nur in Asien, sondern auch in den USA - dem Traditionsgeschäft von Deutschlands größter Containerreederei. Unter dem Druck der hohen Kosten sank aber das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Millionen auf 150 Millionen Euro. Bereits vor kurzem hatten Hapag und Maersk ihre Jahresprognosen angehoben, Maersk tat ‌dies am Donnerstag gleich ein zweites Mal.

TERMINAL-MODERNISIERUNG IN HAMBURG - HHLA-GEWINN BRICHT ⁠EIN

Auch Hapag-Lloyd berichtet von Engpässen in Häfen. "Staus sind auf ⁠jeden Fall ein Thema", sagte Habben Jansen. Grund sei, dass die Transportnachfrage stärker zugenommen habe als von vielen erwartet. Die Engpässe beispielsweise im Großhafen von Shanghai seien nicht leicht zu beheben, weil dies den Bau neuer Infrastruktur erfordere. "Ich gehe davon aus, dass die derzeitige Überlastung, insbesondere in einigen der größeren Häfen, noch eine Weile andauern dürfte."

Auch in Europa sieht der Niederländer eine Reihe von Herausforderungen in den Häfen. So würden in Hamburg am Container-Terminal Altenwerder (CTA) viele Kräne ausgetauscht, was zu erheblichen Störungen geführt habe. "Ich gehe davon aus, dass sich dies im Laufe des Jahres normalisieren wird." Hapag-Lloyd ist an dem mehrheitlich dem Hafenkonzern HHLA gehörenden CTA beteiligt. Bei der HHLA ließen die Modernisierungskosten den operativen Gewinn einbrechen. Die HHLA wird von der ⁠Stadt Hamburg und der weltgrößten Reederei MSC kontrolliert. Auf der Weltrangliste folgt Maersk auf MSC, Hapag-Lloyd ist die Nummer fünf.

(Bericht von Stine Jacobsen und Elke Ahlswede, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)