In diesem Interview spricht Alexander Mayer mit Professor Thomas Mayer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute und ehemaligem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, über die Zukunft unseres Geld- und Finanzsystems.

Er teilt seine Einschätzungen zum KI-Boom an den Aktienmärkten, dem möglichen Beginn eines langfristigen Anleihen-Bärenmarktes, der wachsenden Staatsverschuldung und der zunehmenden fiskalischen Dominanz der Zentralbanken.

Außerdem geht es um Stablecoins als neues Instrument zur Stärkung des US-Dollars, die Chancen und Risiken eines digitalen Euro, eine mögliche Rückkehr zu einem stärker begrenzten Geldsystem sowie die Frage, welche Rolle Gold und Bitcoin dabei künftig spielen könnten. Darüber hinaus erklärt der Volkswirt, wieso das klassische 60/40-Portfolio ausgedient haben und wie Anleger modernes Volatilitätsmanagement betreiben können.