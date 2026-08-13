TAGESVORSCHAU: Termine am 14. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk) 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26 08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26 15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 6/26 SONSTIGE TERMINE --

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