Märkte heute

Tech und Edelmetall im Check - Ackman schlägt bei Netflix zu

onvista · Uhr

Heute geht es unter anderem um US-Inflationsdaten, US-Renditen, Aktien vs. Anleihen, Euro/Schweizer Franken, Sika, Nebius, Hannover Rück, Eon, Bilfinger, Tempus AI, Prysmian, Stellantis, Starbucks und DeLonghi.

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Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Bill Ackman kauft Netflix

Netflix rückt in den Fokus, nachdem Bill Ackman bei der Aktie zugreift. Wir schauen darauf, was hinter dem Einstieg steckt, wie die Aktie aktuell einzuordnen ist und welche Signale Anleger jetzt beachten sollten.

3xC: Cisco, Credo und Cerebras

Im Technologie- und KI-Umfeld stehen heute Cisco, Credo und Cerebras im Mittelpunkt. Nico ordnet ein, was die jeweiligen Entwicklungen für den Sektor bedeuten und wo sich Chancen oder Risiken ergeben könnten.

Gold und Silber im Blick

Edelmetalle bleiben ein wichtiges Thema für Anleger. Wir schauen auf Gold, Silber, das Dow-Jones-Silber-Ratio und die Frage, welche Rolle Rohstoffe im aktuellen Marktumfeld spielen können.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
Silberpreis
Nebius
EON
Netflix
Hannover Rück
Bilfinger
Cisco
Euro/Schweizer Franken
Stellantis
Prysmian
Cerebras Systems
Tempus AI
Credo Technology Group
Sika AG
Starbucks
Dow
DE'LONGHI
Hannover Rück (ADR)

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