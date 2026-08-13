Tech und Edelmetall im Check - Ackman schlägt bei Netflix zu
Heute geht es unter anderem um US-Inflationsdaten, US-Renditen, Aktien vs. Anleihen, Euro/Schweizer Franken, Sika, Nebius, Hannover Rück, Eon, Bilfinger, Tempus AI, Prysmian, Stellantis, Starbucks und DeLonghi.
Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:
Bill Ackman kauft Netflix
Netflix rückt in den Fokus, nachdem Bill Ackman bei der Aktie zugreift. Wir schauen darauf, was hinter dem Einstieg steckt, wie die Aktie aktuell einzuordnen ist und welche Signale Anleger jetzt beachten sollten.
3xC: Cisco, Credo und Cerebras
Im Technologie- und KI-Umfeld stehen heute Cisco, Credo und Cerebras im Mittelpunkt. Nico ordnet ein, was die jeweiligen Entwicklungen für den Sektor bedeuten und wo sich Chancen oder Risiken ergeben könnten.
Gold und Silber im Blick
Edelmetalle bleiben ein wichtiges Thema für Anleger. Wir schauen auf Gold, Silber, das Dow-Jones-Silber-Ratio und die Frage, welche Rolle Rohstoffe im aktuellen Marktumfeld spielen können.
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