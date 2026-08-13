Trumps Sprecherin Leavitt hört zum Monatsende auf

Reuters · Uhr
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12. ⁠Aug (Reuters) - Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, verlässt ihren Posten zum Ende des Monats. Sie wolle ‌künftig mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, erklärte Leavitt auf dem Kurznachrichtendienst ⁠X ⁠am Mittwoch. Sie werde US-Präsident Donald Trump jedoch auf dessen Bitte hin weiterhin als Beraterin zur Seite stehen. Trump bekräftigte dies ‌auf seiner Plattform Truth ‌Social: "Karoline wird nun zu meinen wichtigsten externen Beratern gehören und eine einflussreiche ⁠Stimme innerhalb der Republikanischen Partei sein." ‌Gemeinsam wolle man ⁠die anstehenden Zwischenwahlen gewinnen.

Leavitt hatte sich 2024 dem Wahlkampfteam von Trump angeschlossen. Zudem verantwortete sie die ‌Pressearbeit seines ⁠Übergangsteams, bevor Trump sie ⁠zur Sprecherin des Weißen Hauses ernannte. Sie ist die jüngste Person, die dieses Amt jemals innehatte.

(Bericht von Ismail Shakil, Christian und Philipp KrachRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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