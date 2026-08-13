Umfrage: Homeoffice-Anteil bleibt in den kommenden Jahren stabil

Berlin, 13. Aug (Reuters) - ⁠Nur wenige Unternehmen in Deutschland wollen in den kommenden zwei Jahren ihre bestehenden Homeoffice-Angebote einschränken. In der Informationswirtschaft wird demnach auch künftig rund ein Viertel der Arbeitszeit ihrer Belegschaft von zu Hause aus geleistet, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorab ‌vorlag. Im stärker ortsgebundenen Verarbeitenden Gewerbe soll der Anteil stabil bei fünf Prozent bleiben.

"Die Corona-Pandemie hat in großen Teilen der Wirtschaft zu einer dauerhaften Änderung der Arbeitsweise geführt, sofern es die Tätigkeiten ⁠zulassen", sagte ⁠Studienleiter Daniel Erdsiek zu der Umfrage unter 1400 Betrieben. In den Unternehmen der Informationswirtschaft habe sich der Anteil der im Homeoffice erbrachten Arbeit im Vergleich zur Zeit davor fast verdreifacht, im verarbeitenden Gewerbe fast verdoppelt. "Und aus Sicht der Unternehmen wird sich daran auch in den nächsten zwei Jahren nichts ändern", sagte Erdsiek.

Mindestens einen Tag pro Woche im Homeoffice zu arbeiten, ist derzeit in 85 Prozent ‌der Unternehmen der Informationswirtschaft möglich, zu der etwa Software-Anbieter, Verlage, ‌Werber und Unternehmensberater gehören. Solche Homeoffice-Angebote sind in der Branche inzwischen weiter verbreitet als während der Pandemie. Hybride Arbeitsmodelle mit mindestens zwei Homeoffice-Tagen pro Woche sind in zwei Dritteln der Unternehmen möglich. Etwa die Hälfte erlaubt ⁠Modelle mit mindestens drei Homeoffice-Tagen pro Woche.

Aufgrund der häufig ortsgebundenen Tätigkeiten im Verarbeitenden Gewerbe sind Homeoffice-Angebote dort ‌weniger stark verbreitet. Etwa jedes zweite Unternehmen erlaubt ⁠Arbeitsmodelle mit mindestens einem Homeoffice-Tag pro Woche. Modelle mit mindestens zwei Homeoffice-Tagen kommen in 30 Prozent der Betriebe zum Einsatz.

"JE GRÖSSER, DESTO MEHR HOMEOFFICE"

"In welchem Umfang Homeoffice angeboten wird, hängt nicht nur von der Branche, sondern auch von der Größe der Unternehmen ab: Je ‌größer ein Unternehmen, desto mehr Homeoffice wird tendenziell ermöglicht", ⁠sagte Erdsiek. So wird in großen Unternehmen ⁠in der Informationswirtschaft aktuell rund ein Drittel der Arbeitszeit der Belegschaft im Homeoffice erbracht. Bei kleinen Unternehmen sind es nur rund ein Viertel. Im Verarbeitenden Gewerbe liegen die Anteile zwischen acht Prozent für große und vier Prozent für kleine Unternehmen.

Auch im Verlauf der nächsten zwei Jahre bleiben diese Größenunterschiede bei der Nutzung mehrtägiger Homeoffice-Modelle voraussichtlich bestehen: In der Informationswirtschaft planen 84 Prozent der großen, aber nur 61 Prozent der kleinen Unternehmen, Modelle mit mindestens zwei Homeoffice-Tagen einzusetzen. Arbeitsmodelle mit mindestens drei Homeoffice-Tagen planen 68 Prozent der großen und 40 Prozent der kleinen Betriebe. Im ⁠Verarbeitenden Gewerbe sind Größenunterschiede vor allem bei Modellen mit mindestens einem oder mindestens zwei Homeoffice-Tagen ausgeprägt, so das ZEW.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)