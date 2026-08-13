Umfrage: Sinkende Zustimmung zur Energiewende

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Deutschen steht einer Studie zufolge weiterhin grundsätzlich zum Klimaschutz. Die Unterstützung für konkrete Maßnahmen ist allerdings rückläufig, wie eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und des Geoforschungszentrums GFZ zeigt. Demnach sank etwa die Zustimmung zur Energiewende in den vergangenen fünf Jahren von 69 auf 60 Prozent.

Bei der Befragung, die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt wurde, äußerten 55 Prozent ihre Besorgnis vor den persönlichen finanziellen Auswirkungen durch die angepeilten Klimaschutzmaßnahmen. Den Umstieg privater Haushalte auf klimafreundliche Technologien halten sogar 79 Prozent ohne staatliche Unterstützung für nicht machbar. Außerdem bezeichneten 56 Prozent der Befragten die Energiewende-Politik als tendenziell unverständlich.

Studienautorin Anna Meisiek wirbt angesichts dieser Ergebnisse für eine Klimapolitik, die bezahlbare Alternativen bietet, gezielt fördert und Lasten fair verteilt. Ihr Co-Autor Jean-Henri Huttarsch warnt: "Die durchaus berechtigten Sorgen vor wirtschaftlichen Nachteilen und persönlicher Belastung sind ein Einfallstor für politische Erzählungen, die ambitionierten Klimaschutz ausbremsen wollen."/ax/DP/zb