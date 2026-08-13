Unterhalb dieser Zone hat der Dax Korrekturpotenzial

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 26.300 25.999

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg gestern nach den US-Inflationsdaten kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 26.560 Punkten. Im Anschluss ging es dann zunächst um mehr als 200 Punkte nach unten, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Diese Stabilisierung setzt sich am heutigen Vormittag zunächst weiter fort.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den Stundenchart zeigt Verkaufsinteresse oberhalb des Bereichs um 26.480 Punkte. Die Zone zwischen 26.480 und 26.560 Punkten stellt damit kurzfristig den entscheidenden Widerstand auf der Oberseite dar. Solange diese Zone nicht nachhaltig überwunden werden kann, liegt der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Stunden und Tagen tendenziell südwärts in Richtung 26.100 bis 26.200 Punkte.

Am Nachmittag stehen erneut wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Kalender. Diesmal werden die Produzentenpreise erwartet.