Dax Chartanalyse 13.08.2026

Unterhalb dieser Zone hat der Dax Korrekturpotenzial

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung26.30025.999

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg gestern nach den US-Inflationsdaten kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 26.560 Punkten. Im Anschluss ging es dann zunächst um mehr als 200 Punkte nach unten, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Diese Stabilisierung setzt sich am heutigen Vormittag zunächst weiter fort.

Dax-Ausblick: 

Ein Blick auf den Stundenchart zeigt Verkaufsinteresse oberhalb des Bereichs um 26.480 Punkte. Die Zone zwischen 26.480 und 26.560 Punkten stellt damit kurzfristig den entscheidenden Widerstand auf der Oberseite dar. Solange diese Zone nicht nachhaltig überwunden werden kann, liegt der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Stunden und Tagen tendenziell südwärts in Richtung 26.100 bis 26.200 Punkte.

Am Nachmittag stehen erneut wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Kalender. Diesmal werden die Produzentenpreise erwartet.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN0HVR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 13.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.799,59 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN4MF3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 13.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.068,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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