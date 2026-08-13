Herr Eichmann, die Renditen am Anleihemarkt steigen schon seit längerer Zeit deutlich an. Ende Juli erreichten zehnjährige Bundesanleihen mit 3,2 Prozent den höchsten Stand seit 15 Jahren. In anderen Ländern ist die Entwicklung ähnlich. Was treibt die Renditen an?

Viele Faktoren spielen eine Rolle: In diesem Jahr vor allem die wieder steigenden Inflationsraten infolge gestiegener Energiepreise, mittel- und längerfristig die demografische Entwicklung die zu höheren Lohnkosten führen könnte. In den vergangenen Monaten kam hinzu, dass das Angebot an neuen Anleihen sowohl an Staats- als auch Unternehmensanleihen sehr hoch ist, beispielsweise weil die Unternehmen kreditfinanziert massiv in KI-Infrastruktur investieren.

Quelle: Stefan Gröpper Photography

Zur Person: Oliver Eichmann ist Anleihespezialist bei der Fondsgesellschaft DWS. Er verantwortet den gut eine Milliarde Euro schweren Anleihefonds Eurozone Bonds Fleixble. Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere bei der DWS 1996.

Der entscheidende Faktor ist jedoch, dass wir aus einer langen Phase mit deflationären Tendenzen herausgekommen sind und die Menschen inzwischen erwarten, dass die Inflationsraten auf höherem Niveau bleiben – also nicht „transitorisch“ sind , wie man bis zum Beginn der Teuerungswelle Anfang 2021 noch dachte.

Vielen Zentralbanken ist es seit dieser Zeit bislang nicht gelungen, die Inflation wieder dauerhaft in den selbst definierten Zielbereich der Preisstabilität zu bewegen.

Interessant ist in dem Zusammenhang, dass sich an den langfristigen Inflationserwartungen gar nicht so viel getan hat. Die liegen in den USA für die nächsten zehn Jahre aktuell bei 2,2 Prozent, vor fünf Jahren waren es 2,4. Wieso bekomme ich mit einer US-Staatsanleihe trotzdem 4,7 Prozent und damit dreimal mehr Rendite als vor fünf Jahren?

Der Unterschied ergibt sich aus meiner Sicht daraus, dass die Risikoprämie, die Investoren fordern, größer geworden ist, weil die Schuldenlast vieler Staaten in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Damit verbunden ist, wie beschrieben, das Angebot an Anleihen ausgeweitet worden. Das drückt die Preise und lässt die Renditen steigen.

Glauben Sie denn, dass die Märkte diesmal recht behalten und wir wirklich zu um die zwei Prozent jährlicher Inflation zurückkehren werden?

Wenn ich mir die Eurozone einmal anschaue, dann spricht strukturell viel dafür, dass wir auf mittlere Sicht wieder in einen Bereich von – sagen wir – 1,5 bis 2,5 Prozent zurückkehren werden. Zumal die Europäische Zentralbank (EZB) klar gemacht hat, dass sie auf steigende Inflationsraten reagieren wird.

Bei der Energie wird es auch einen auslaufenden Basiseffekt geben, wenn die höheren Ölpreise verdaut sind. Steigende Renditen, der „Druck der Märkte“, signalisieren auch der Fiskalpolitik, dass der Spielraum für zusätzlich stark steigende Verschuldung begrenzt ist.

Stichwort Druck: Gibt es einen Punkt, an dem die hohen Renditen für die Staaten nicht mehr tragbar wären?

Das sehe ich derzeit in der Breite noch nicht als Riesenthema. Wir sind in der Eurozone ein gutes Stück von der Situation entfernt, dass der Markt neue Emissionen nicht mehr aufnimmt. Aber: In Großbritannien und Japan gab es Beispiele für drastische Marktreaktionen als Folge fiskalpolitischer Ankündigungen.

In Großbritannien ist der sogenannte „ Liz-Truss-Moment“ von 2022 die Beschreibung drastisch steigender Rendite britischer Staatsanleihen infolge des angekündigten „Mini Budgets“. Und in Japan hat die angekündigte zweijährige Senkung der Verbrauchsteuer auf Lebensmittel zu einem starken Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen geführt.

Solche Ereignisse zeigen: Es ist angekommen, dass man sich nicht ohne Folgen unendlich verschulden kann. Allein das sollte disziplinieren.

Wie stellen Sie sich also aktuell auf?

Wir erwarten, dass die Renditen in allen großen Märkten auf Sicht von zwölf Monaten von hier aus leicht fallen. Und selbst wenn das nicht passieren sollte: Bei zehnjährigen US-Anleihen werden Sie dafür im Moment mit 4,7 Prozent entschädigt, im Vereinigten Königreich mit circa 5,0 Prozent – jeweils in lokaler Währung.

Das finden wir attraktiv, ebenso wie Staatsanleihen aus der Eurozone. Und bei guten Unternehmensanleihen bekommen Sie im Euroraum im Schnitt etwa 0,7 Prozentpunkte Risikoaufschlag gegenüber deutschen Staatsanleihen

Wer sinkende Zinsen erwartet, kann mit langlaufenden Anleihen extra profitieren, weil deren Kurse in einem solchen Fall besonders stark steigen. Wie sieht es in Ihrem Fonds derzeit aus?

Genau. Wir haben die gewichtete Durchschnittslaufzeit in unseren Anleiheportfolios entsprechend erhöht. Wir glauben, dass mit ganz kurzfristigen Anleihen nicht mehr so viel zu holen ist, und wir finden die Renditen von Anleihen mit Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren attraktiver.

Auch Hyperscaler wie Meta, Alphabet oder Amazon nehmen massiv Geld am Kapitalmarkt auf. Sind das aus Ihrer Sicht interessante Bonds?

Das Emissionsvolumen dieser Emittenten ist sehr hoch, teilweise emittieren die Hyperscaler Anleihen mit sehr langen Laufzeiten. Die Kurse dieser Bonds sind also zinssensibel.

Perfekt, um von fallenden Renditen zu profitieren, die Sie ja erwarten …

Genau. Und wenn Sie glauben, dass diese Unternehmen ihre sehr guten Ratings behalten und sich auch in Zukunft gut refinanzieren können, kann das solche Bonds attraktiv machen. Wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, dass in Zukunft noch mehr solcher Anleihen kommen und dieses höhere Angebot die Preise ebenfalls unter Druck bringen könnte.

Hinzu kommt, dass bei einzelnen Vorhaben die Finanzierung mit Verpflichtungen der Hyperscaler verbunden ist, die nicht in deren Bilanz auftauchen. Aber ja: Grundsätzlich gibt es darunter auch Anleihen, die ich attraktiv finde.

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