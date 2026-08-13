Zwei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Kairo, 13. ⁠Aug (Reuters) - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind örtlichen Angaben zufolge zwei Palästinenser getötet worden. Wie das von der Hamas geführte Innenministerium am Donnerstag mitteilte, wurde bei einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Westen von Gaza-Stadt der ‌dortige Polizeichef getötet. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden. Ein weiterer Luftschlag im südlichen Chan Junis richtete sich nach Angaben des ⁠israelischen Militärs ⁠gegen einen Hamas-Kommandeur, der eine Attacke auf israelische Truppen geplant haben soll. Dabei wurde ein Motorradfahrer getötet und ein weiterer Mensch verletzt. Es handelt sich um die ersten tödlichen Angriffe seit mehr als einer Woche.

Die Angriffe erfolgten vor dem Hintergrund diplomatischer Bemühungen um ein Ende ‌des Konflikts. US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen ‌Monat einen Durchbruch für seinen Friedensplan verkündet, dem sowohl Israel als auch die Hamas zugestimmt hatten. Der Plan sieht einen Abzug der israelischen Truppen, ⁠eine Entwaffnung der Hamas und den Einsatz einer internationalen Stabilisierungstruppe vor, die ‌mit einer neuen palästinensischen Polizeitruppe zusammenarbeiten ⁠soll.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies den Plan am Sonntag jedoch erneut zurück, obwohl das Militär die Angriffe auf Druck Washingtons faktisch eingestellt hatte. Die Hamas erklärte, sie habe dem Plan ‌zugestimmt, um eine Fortsetzung des Krieges ⁠zu verhindern. Sie forderte jedoch, ⁠dass Israel zuerst seine Zusagen einhalten müsse. Die Entwaffnung der radikal-islamischen Miliz gilt weithin als heikelster Punkt in der Vereinbarung.

Seit dem von den USA unterstützten Waffenstillstand im Oktober sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mehr als 1250 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet worden, die meisten von ihnen Zivilisten. Wie viele der Getöteten Kämpfer waren, ist unklar, da die Hamas dazu meist keine Angaben macht. Im selben ⁠Zeitraum wurden nach israelischen Angaben vier Soldaten von militanten Palästinensern getötet.

(Bericht von Nidal al-MughrabiBearbeiet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)