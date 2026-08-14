AKTIE IM FOKUS: Valneva gewinnt 23 Prozent - Zulassung für Zeckenimpfstoff winkt

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva haben sich am Freitag um fast 23 Prozent erholt. Damit kosten sie nun nicht nur wieder mehr als 3 Euro, sondern schafften es auch zurück über exponentielle 200-Tage-Linie. Der Kursverlust im Gesamtjahr 2026 schmolz auf 19 Prozent ab.

Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus der Phase-III-Studie mit PF-07307405 prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Er soll gegen Borreliose zum Einsatz kommen.

Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird. Sein Kursziel für die US-Anrechtsscheine von Valneva liegt bei 15 US-Dollar. Geschlossen hatten sie tags zuvor bei 5,65 Dollar./ag/mis

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