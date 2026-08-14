Aktien Europa Schluss: Zurückhaltung vor dem Wochenende

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag in einem recht ruhigen Handel etwas leichter geschlossen. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fallen nun wichtige Treiber weg. Auch aus den USA kamen am Nachmittag kaum Impulse.

So schloss der EuroStoxx 50 mit minus 0,09 Prozent auf 6.539,59 Punkten und hielt sich damit im Bereich seiner Höchstkurse. Auf Wochensicht steht für das Leitbarometer der Euroregion ein Zuwachs von 0,2 Prozent Buche.

Außerhalb des Euroraums verlor am Freitag der schweizerische Leitindex SMI 0,58 Prozent auf 14.390,67 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,21 Prozent auf 10.750,11 Zähler nach.

"Die jüngste Berichtssaison ist deutlich besser ausgefallen als erwartet", stellten Ingo Koczwara und John Petersen, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, fest. "In den USA erreichten Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Quartal außergewöhnlich hohe Werte, auch Europa zeigte eine starke Ergebnisentwicklung."/ajx/he

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