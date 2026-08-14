Aktien New York: Kaum Bewegung zum Start

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Start am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte prozentual unverändert bei 53.838 Punkten. Der am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterte marktbreite S&P 500 trat beim Stand von 7.799 Zählern ebenso auf der Stelle wie der Tech-Index Nasdaq 100 mit 30.024 Punkten.

Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen auf kurzfristig stabile Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. So gingen im US-Einzelhandel im Juli die Umsätze zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Im Verlauf wird noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht./ajx/he

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