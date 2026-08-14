Aktien Wien Schluss: Wenig Bewegung vor dem Wochenende

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent auf 6.733,16 Punkte. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich wenig bewegt und ohne klare Richtung. Gestützt wurden die Märkte von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung.

Nachdem bereits am Donnerstag überraschend geringe Anstiege der US-Erzeugerpreise gemeldet wurden, konnten schwach ausgefallene US-Daten am Freitag die Ängste vor Zinserhöhungen noch weiter zerstreuen. Aufmerksam verfolgt wird aber weiter der Nahostkonflikt und auch die damit verbundenen Ölpreisschwankungen. Nachdem der Ölpreis sich zuletzt kurzfristig stabilisiert hatte, ging es am Freitag wieder leicht nach oben.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenschluss nicht, entsprechend bewegten sich auch die Kurse der meisten ATX-Aktien kaum von der Stelle. Stark gesucht zeigten sich die Titel der AT&S und waren mit einem Kursplus von 3,2 Prozent die mit Abstand größten Gewinner im Index. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich einige Technologiewerte unter den Tagesgewinnern.

Anstiege von gut einem Prozent verbuchten auch RBI und Wienerberger . Unter Druck kamen Voestalpine und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent das ATX-Schlusslicht. Die Kursveränderungen aller anderen ATX-Werte hielten sich in einer engen Spanne zwischen plus und minus einem Prozent./mik/ste/APA/mis