Aktienmärkte zum Wochenschluss freundlich

Der Dax zeigt sich zum Wochenschluss fester und steuert erneut auf sein Rekordhoch zu. Der Euro Stoxx 50 bewegt sich dagegen nahezu unverändert. Die US-Indizes notieren im vorbörslichen Handel auf Vortagsniveau. In Asien beendete der japanische Nikkei 225 den Handel mit leichten Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Makrolage steht weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Die angespannte Situation rund um die Straße von Hormus bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die globalen Märkte. In der Nacht wurden zwei Schiffe des emiratischen Ölkonzerns Adnoc angegriffen. Vor diesem Hintergrund legten die Ölpreise leicht zu. Gleichzeitig stützt die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Risikobereitschaft der Investoren. Nachlassende Inflations- und Zinssorgen sorgen damit für einen Ausgleich zu den geopolitischen Risiken.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den meistbeachteten Einzelwerten fällt SFC Energy positiv auf. Die Aktie startet deutlich fester, nachdem der Brennstoffzellenspezialist seinen Ausblick für das laufende Jahr etwas angehoben hat. Die optimistischere Einschätzung wurde am Markt als Zeichen einer weiterhin robusten Geschäftsentwicklung gewertet.

Unter Druck steht dagegen Energiekontor. Die Aktie setzt ihre jüngste Schwäche fort, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele gesenkt hat. Ausschlaggebend sind Verzögerungen bei Netzanschlüssen mehrerer Windparkprojekte in Schottland, die den Zeitplan wichtiger Vorhaben belasten.

Für Aufmerksamkeit sorgt zudem die Norma Group. Die Papiere profitieren von einem angekündigten Aktienrückkauf. Das Unternehmen will eigene Aktien zu einem Preis erwerben, der deutlich über dem jüngsten Börsenkurs liegt. Diese Maßnahme wird von Investoren als positives Signal für die Kapitalallokation und den Unternehmenswert interpretiert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN9K17 18,43 24606,851881 Punkte 14,27 Open End Gold Bull UG26JX 110,49 3059,639861 USD 3,41 Open End X-DAX® Bear UG65K4 10,55 27489,48923 Punkte 24,66 Open End Gold Bull UG9NEJ 39,78 3879,758897 USD 9,53 Open End DAX® Bear UR0J7H 11,85 27616,473687 Punkte 22,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag SAP SE Call UN3N6L 1,05 220,00 EUR 6,10 17.03.2027 DAX® Call UN8F1Q 3,48 26200,00 Punkte 54,69 28.08.2026 thyssenkrupp AG Call UN104J 2,70 12,00 EUR 3,68 16.12.2026 Deutsche Börse AG Call UG1NZ3 0,67 300,00 EUR 12,37 16.12.2026 Siemens Energy AG Call UN6NBQ 0,93 220,00 EUR 4,88 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit SanDisk Corp. Long UN7R98 1,67 1146,364886 USD 4 Open End DAX® Long UN71ST 15,83 24550,071185 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Long UR1AEB 4,40 29086,700074 Punkte 30 Open End Siemens Energy AG Long UR19T8 16,65 128,601395 EUR 5 Open End DAX® Long UN7CLR 4,75 25251,44003 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.