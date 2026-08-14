Märkte heute

AMD optimistisch, Salesforce-Empfehlung und China-Aktien

onvista · Uhr

Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte live“.

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AMD: BofA wird noch optimistischer

AMD rückt erneut in den Fokus. Nico schaut auf die optimistischere Einschätzung der Bank of America, ordnet die Charttechnik ein und erklärt, welche Signale Anleger bei der Aktie jetzt beachten sollten.

Salesforce: J.P. Morgan sagt „kaufen“

Salesforce bekommt Rückenwind durch eine positive Analysteneinschätzung von J.P. Morgan. Wir schauen darauf, warum die Aktie wieder interessanter wird und wie die aktuelle Lage im Software-Sektor einzuschätzen ist.

China-Aktien im Check

Auch China bleibt ein wichtiges Thema für Anleger. Nico blickt unter anderem auf Tencent, JD.com und Xiaomi und ordnet ein, ob sich bei chinesischen Aktien wieder Chancen ergeben könnten.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Finanzinstrumente an folgenden Wertpapieren: Applied Materials Inc. (WKN: 865177), Lockheed Martin Corp. (WKN: 894648) und Salesforce Inc. (WKN: A0B87V). Es besteht somit ein möglicher Interessenkonflikt. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung davon unbeeinflusst, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AMD
Xiaomi
Salesforce
Applied Materials
Tencent
Lockheed Martin
Bank of America
JD.com
Tencent Holdings Ltd.

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