ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

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