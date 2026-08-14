ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Hellofresh auf 3,60 Euro - 'Neutral'

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 4,70 auf 3,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters erschienen zunehmend ambitioniert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Wichtig sei der Erfolg der Back-to-School-Aktion mit saisonalen Kampagnen und Sonderangeboten zum Ende der Sommerferien und zum Schulstart./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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