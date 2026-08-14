Armee in Mali befreit 82 gefangene Soldaten

Reuters · Uhr
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14. ⁠Aug (Reuters) - Malis Armee hat nach eigenen Angaben 82 Soldaten befreit, die seit April von islamistischen Milizen ‌und Rebellen festgehalten wurden. Die Operation sei das Ergebnis einer sorgfältigen ⁠Planung ⁠und des koordinierten Einsatzes der erforderlichen Mittel gewesen, teilte die Armee am Donnerstag mit. Die Soldaten waren bei landesweiten Angriffen ‌am 25. April von ‌der Al-Kaida-nahen Gruppe Dschamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) und der von Tuareg ⁠geführten Rebellengruppe Azawad-Befreiungsfront (FLA) gefangen genommen worden. ‌Die FLA teilte ⁠ihrerseits mit, sie habe die Gefangenen freigelassen. Mali kämpft seit 2012 gegen Aufständische. Die seit ‌2020 ⁠herrschende Militärjunta hat französische ⁠und UN-Truppen des Landes verwiesen und stützt sich stattdessen auf russische Söldner.

(Bericht von Portia Crowe Geschrieben von Isabelle Noack Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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