Armee in Mali befreit 82 gefangene Soldaten
14. Aug (Reuters) - Malis Armee hat nach eigenen Angaben 82 Soldaten befreit, die seit April von islamistischen Milizen und Rebellen festgehalten wurden. Die Operation sei das Ergebnis einer sorgfältigen Planung und des koordinierten Einsatzes der erforderlichen Mittel gewesen, teilte die Armee am Donnerstag mit. Die Soldaten waren bei landesweiten Angriffen am 25. April von der Al-Kaida-nahen Gruppe Dschamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) und der von Tuareg geführten Rebellengruppe Azawad-Befreiungsfront (FLA) gefangen genommen worden. Die FLA teilte ihrerseits mit, sie habe die Gefangenen freigelassen. Mali kämpft seit 2012 gegen Aufständische. Die seit 2020 herrschende Militärjunta hat französische und UN-Truppen des Landes verwiesen und stützt sich stattdessen auf russische Söldner.
(Bericht von Portia Crowe Geschrieben von Isabelle Noack Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)