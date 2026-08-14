Beauftragter: Bei Inklusion geht es um Grundrechte, nicht Charity

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, hat vor Rückschritten bei der Inklusion gewarnt und geplante Einsparungen kritisiert. "Ich beobachte, dass die Widerstände größer werden und sich die Narrative verändern", sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Stern". Menschen mit Behinderungen würden in aktuellen Debatten zunehmend vor allem als Kostenfaktor betrachtet.

In den ersten Jahren seiner Amtszeit sei es darum gegangen, Leistungen auszubauen und Barrieren abzubauen - derzeit müsse er darum kämpfen, "dass die Standards nicht zurückgefahren werden".

Dusel mahnte zugleich, bei Inklusion gehe es nicht um Wohltätigkeit, sondern um Grundrechte. Mit Blick auf die Politik sagte er: "Manchen ist offenbar der Wertekompass abhandengekommen." Von der SPD erwarte er, dem Grundsatz sozialer Gerechtigkeit treu zu bleiben./mxx/DP/zb

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