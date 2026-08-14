Bericht: VW bereitet Traton-Anteilsabbau vor
Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Volkswagen bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, seine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung am Lkw-Bauer Traton zu reduzieren. Der Kostendruck bei dem in einer Sanierung steckenden Autokonzern VW schlage auf die Tochter durch, berichtete die Agentur Bloomberg. "Wir spüren einen zunehmenden Druck, äußerst umsichtig mit Geld, Kosten und Investitionen umzugehen", sagte Traton-Vorstandschef Christian Levin der Agentur. "Dieser Druck hat, wie ich sagen kann, seitens des Haupteigentümers zugenommen."
(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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