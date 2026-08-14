Bericht: VW bereitet Traton-Anteilsabbau vor

Frankfurt, ⁠14. Aug (Reuters) - Volkswagen bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, ‌seine milliardenschwere Mehrheitsbeteiligung am Lkw-Bauer Traton zu reduzieren. ⁠Der ⁠Kostendruck bei dem in einer Sanierung steckenden Autokonzern VW schlage auf die Tochter ‌durch, berichtete die ‌Agentur Bloomberg. "Wir spüren einen zunehmenden Druck, äußerst ⁠umsichtig mit Geld, Kosten ‌und Investitionen ⁠umzugehen", sagte Traton-Vorstandschef Christian Levin der Agentur. "Dieser Druck hat, wie ‌ich ⁠sagen kann, seitens ⁠des Haupteigentümers zugenommen."

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)